Tunceli'de patlama: 4 asker yaralandı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonda örgüte ait olduğu öne sürülen malzemelerin imha edilmesi sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 4 asker yaralandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca sürdürülen 'Yıldırım-4 Munzur-Kutu Operasyonu' kapsamında PKK'ya yönelik Ovacık ilçesi kırsalında operasyon düzenlendi.

Güvenlik güçlerince operasyon bölgesinde yapılan aramada PKK'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin imha edilmesi sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle 4 asker yaralandı. Yaralı askerler, bölgeye sevk edilen helikopterle alınarak, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Valilikten açıklama

Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, patlamada yaralanan 4 askerin hayati tehlikesinin olmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verdi:

"Yıldırım-4 Munzur Kutu Operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli-Ovacık kırsalında gerçekleştirilen operasyonda çok miktarda malzeme ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerin imha edilmesi esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi neticesinde; 4 kahraman jandarmamız hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmış, yaralı jandarmalarımız alandan helikopter ile alınarak hastaneye sevk edilmiştir. Kahramanlarımızın tedavisine başlanılmış olup sağlık durumları iyidir."

DHA