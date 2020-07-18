Tunceli'de Hasret Gültekin Anıtı'na saldırı

Tunceli'de Hasret Gültekin Anıtı ve Sivas Katliamı'nda yaşamını yitiren 33 kişinin isminin olduğu kaideler, yerlerinden sökülerek cemevinin arkasına atıldı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Dersim Milletvekili Alican Önlü, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Hasret Gültekin ve Sivas Katliamı şehitleri Alevi toplumunun önemli değerleridir. Sivas’ta katledilen yalnızca sanatçılar, aydınlar ve yazarlar değildir. Aynı zamanda Alevi inancı, kültürü ve değerleri de katledilmek ve yok edilmek istenmiştir. Hasret Gültekin ve Sivas Katliamı şehitleri Dersim’in Alevi halkı ve kurumları tarafından sahiplenir ve baş tacı edilir. Bu çirkin saldırıyı kınıyoruz" dedi.

"Gültekin'in sazı ve sözü Alevilerin tarihidir"

"Hiçbir Alevi Hasret Gültekin anıtından rahatsız olmaz, olamaz. Dersim kurumlarını karşı karşıya getirmek isteyen kişiler çirkin saldırının failleridir" diyen Önlü, şöyle devam etti:

"Gültekin’in sazı ve sözü Alevi halkının tarihidir. Dersim kurumlarını töhmet altında bırakan, karşı karşıya getirmek isteyen, bundan çıkar sağlayarak kendine rant alanı yaratan kişiler kimlerse, failler de onlardır ve bu çirkin saldırıyı gerçekleştirmişlerdir. Bizlere düşen, Dersim halkı ve kurumları olarak sökülen Hasret Gültekin’in anıtını Dersim’in en güzel köşesine dikmek ve onun ismini ve eserlerini yaşatmak olmalıdır. Bir kez daha bu saldırıyı yapanları kınarken buradan Dersim Belediyesi'ne ve meclis üyelerine çağrı yapıyoruz. Gelin bu çirkin saldırıya karşı ortaklaşalım, Hasret Gültekin ve Sivas şehitlerinin anıtını bizler rantçıların elinden alıp halkımızla buluşturalım."

Hasret Gültekin kimdir?

Halk müziği sanatçısı (D. 1 Mayıs 1971, Han köyü / İmranlı / Sivas). Süleyman ve Hacıhanım Gültekin’in üçüncü çocuğudur. 2 Temmuz 1993’de, Sivas’ta Madımak Oteli’nde 35 insanla birlikte yakılarak hayatını kaybetti. Ölümünden iki ay sonra 13 Eylül 1993’de oğlu, Roni Hasret Gültekin dünyaya geldi.

İlk albümünü henüz on altı yaşındayken 1987 yılında “Gün Olaydı” adıyla Diyar Müzik Yapım’dan piyasaya sürdü. Aynı yıl ilk resitalini Kadıköy Moda Sinemasında verdi. İkinci albümünü 1989 yılında “Gece ile Gündüz Arasında” adıyla çıkardı. Sesinin yanı sıra bağlama ve şelpe tekniğiyle de dikkatleri çekti. Aynı yıl 29 Ekim tarihinde Hollanda Kültür Bakanlığının davetiyle “Genç Türküler” festivalinde Birsel Acar’la birlikte Türkiye’yi temsil etti.

Kürtçe müzik yasağının olduğu yıllarda 1990’da “Newroz” adlı kasetiyle bu yasağı deldi. Aynı yıl Şivan Perver’in “Krivo” adlı karma kasetinin yayınlanmasına öncülük etti ve yönetmenliğini yaptı. Sanatçı, 1991 yılında üçüncü albüm çalışması olan “Rüzgarın Kanatlarında”yı Nepa Müzik Yapım etiketiyle piyasaya sürdü. O yıl Yeter Fırtına ile evlendi.

Türkiye ve dünyanın pek çok yerinde festivallere katılan ve konserler veren sanatçı, Aydınlık gazetesi için İzmir ve İstanbul’da ProsEchos Grubu ile birlikte resitaller verdi. Sanatçı 1988-1992 yılları arasında pek çok sanatçının albümleri için müzik yönetmenliği ya da müzik yaptı.