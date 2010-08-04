T24 LogoT24 Logo
Gündem

TUNCELİ BELEDİYESİNDE ŞÜPHELİ PAKET TUNCELİ (A.A)

04 Ağustos 2010 14:17

-TUNCELİ BELEDİYESİNDE ŞÜPHELİ PAKET TUNCELİ (A.A) - 04.08.2010 - Tunceli Belediyesi hizmet binasında bulunan şüpheli paket fünyeyle patlatıldı. Moğoltay Mahallesi Okullar Caddesi üzerindeki Tunceli Belediyesi hizmet binasının 4. katında, bir belediye personeli tarafından şüpheli paket görülmesi üzerine emniyete haber verildi. Belediye binasında güvenlik önlemleri alınmasının ardından, olay yerine gelen bomba imha uzmanı ekipler, fünyeyle şüpheli paketi patlattı. Polis, belediye binasında patlayıcı madde bulunup bulunmadığı ihtimaline karşı da arama yapıyor. Bu arada, Tunceli Belediye Başkanı Edibe Şahin, bulunan şüpheli paketin içerisinde patlayıcı madde bulunup bulunmadığının, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılacak incelemenin ardından belirleneceğini ifade etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24