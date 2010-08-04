-TUNCELİ BELEDİYESİNDE ŞÜPHELİ PAKET TUNCELİ (A.A) - 04.08.2010 - Tunceli Belediyesi hizmet binasında bulunan şüpheli paket fünyeyle patlatıldı. Moğoltay Mahallesi Okullar Caddesi üzerindeki Tunceli Belediyesi hizmet binasının 4. katında, bir belediye personeli tarafından şüpheli paket görülmesi üzerine emniyete haber verildi. Belediye binasında güvenlik önlemleri alınmasının ardından, olay yerine gelen bomba imha uzmanı ekipler, fünyeyle şüpheli paketi patlattı. Polis, belediye binasında patlayıcı madde bulunup bulunmadığı ihtimaline karşı da arama yapıyor. Bu arada, Tunceli Belediye Başkanı Edibe Şahin, bulunan şüpheli paketin içerisinde patlayıcı madde bulunup bulunmadığının, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılacak incelemenin ardından belirleneceğini ifade etti.