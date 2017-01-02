Tunceli Belediye Eş Başkan Yardımcısı Tunç görevden alındı

Tunceli Belediye Eş Başkan Yardımcısı Hüseyin Tunç yeni yılın ilk iş günü kendisine verilen tebliğ yazısıyla başkan yardımcılığı görevinden alındı

Tunceli Belediye Eş Başkan Yardımcısı Hüseyin Tunç, Tunceli Belediye Eş Başkanları Mehmet Ali Bul ve Nurhayat Altun’un tutuklanmasının ardından 17 Kasım 2016 günü belediyeye kayyım olarak atanan Vali Yardımcısı Olgun Öner’in ‘olur’ yazısıyla görevinden alındı.

Konuyla ilgili Evrensel’e bilgi veren Tunç, “kayyımın yaptığı icraatlarda Dersim halkına hizmet etmenin ötesinde belediyeyi teslim alma mantığının hakim olduğunu”savunarak, “Bu doğrultuda eş başkanlarımızın tutuklanması, ardından eş başkan yardımcımızla beraber altı arkadaşımızın ihraç edilmesi, sözleşmesi dolan arkadaşların sözleşmelerinin yenilenmemesi, belediye meclisinin ve encümeninin fiilen feshedilmesi ve nihayetinde benimde her hangi bir gerekçe gösterilmeksizin görevden alınmam bu türden yaklaşımların devam edeceğini gösteriyor” dedi. Kendilerinin 2014 yerel seçimlerine Demokratik Güç Birliği ittifakı ile girerek halkın yüzde 52 oyunu almış seçilmiş kişiler olduğunu dile getiren Tunç, atanan kayyımın halkın desteğini yok sayarak, bir tek imzayla kendisini ve arkadaşlarını görevden aldığını ifade eden Tunç, “Bu yaklaşıma karşı bundan sonraki süreçte de ortak mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.