Tunceli belediye binasında patlayıcı paniği

T24- Tunceli Belediyesi binasında bulunan şüpheli paket fünyeyle patlatıldı. Bomba ihtimaline karşı belediye binasında da arama yapılıyor.



Tunceli Belediyesi'nin hizmet binasında bomba düzeneği bulundu. Fünye ile imha edilen zaman ayarlı düzeneğin geçtiğimiz haftasonu Tunceli'de panele katılan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'e suikast için yerleştirildiği öne sürülürken, Tunceli Emniyet Müdürü Metin Kalayoğlu iddiaları yalanladı. BDP'li Belediye Başkanı Edibe Şahin de "Bunu bir şeylere bağlamak için çok erken" diye konuştu.



Tunceli Belediyesi'nin Moğoltay Mahallesi Okullar Caddesi üzerinde bulunan hizmet binasının 3. katında, bir belediye personeli tarafından şüpheli paket görüldü. Çalışanların durumu Belediye Başkanı Edibe Şahin'e bildirmesi üzerine güvenlik güçlerinden yardım istendi. Olay yerine gelen polisler binayı boşaltıp belediye dışında geniş güvenlik önlemleri alındı. Tunceli Emniyet Müdürlüğü bomba uzman ekipleri "Reks" adlı dedektör köpek eşliğinde arama yaptı. Şüpheli paket üzerinde yapılan incelemede patlayıcı düzeneği fark edildi. Uzmanlar, cinsi açıklanmayan 250 gram zaman ayarlı plastik patlayıcıyı etkisiz hale getirip fünye ile imha etti.



BELEDİYE BAŞKANI ŞAHİN: "BUNU BİR ŞEYLERE BAĞLAMAK İÇİN ÇOK ERKEN"





Binaya yerleştirilen bomba ile, hafta sonu Tunceli'deki panele katılan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'e suikast yapılmak istendiği iddia edildi. Bomba düzeneğinin imha edilmesi ve belediyede yapılan aramaların sonuçlanmasının ardından makamında basın toplantısı düzenleyen Belediye Başkanı BDP'li Edibe Şahin, patlayıcının zaman ayarlı olduğunu söyledi. Bombanın Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'le ilgisinin olup olmadığı sorusuna Şahin, "Bu konuda bir şey söylenmedi. Bunu bir şeylere bağlamak için çok erken. Sonuçta burası belediye binası. Kapımız 24 saat açık. Ne zaman konduğunu bilmediğimiz için bunu götürüp festival programına bağlamak da doğru değil" diye konuştu.

"Biz emniyetten arama yapmalarını istedik" diyen Edibe Şahin, "Çünkü paketin üzerinde rakamla (3) yazıyordu" dedi. Olay sonrası gerekli güvenlik önlemleri alacaklarını ifade eden Şahin, belediye giriş kapısına X-Ray cihazı ve güvenlik kameraları yerleştireceklerini söyledi.



EMNİYET MÜDÜRÜ: "BU TÜR İDDİALAR TERÖR ÖRGÜTÜNÜN İŞİNE YARAR"



Belediye binasına bırakılan patlayıcı ile ilgili çok yönlü bir soruşturma yürütüldüğünü belirten Tunceli Emniyet Müdürü Metin Kalayoğlu, "Bomba uzman ekipler gerekli incelemeyi sürdürüyor. Patlayıcıyı kimin yerleştirdiği noktasında çalışmalar devam etmekte. Bombanın ne zaman, niçin bırakıldığı konusunda şu an bilgi sahibi değiliz" dedi. Bombanın Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'e suikast yapılmak için yerleştirildiği iddialarıyla ilgili olarak ise Kalayoğlu, "İstihbarat birimlerimize ulaşan böyle bir bilgi yok. Toplantı hafta sonu yapıldı. Bomba ise 5 gün sonra bulundu. Bu tür iddialar ancak terör örgütü mensupların işine yarar" ifadelerini kullandı.