Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Ali Bul dahil 12 siyasetçi tutuklandı!

Tunceli'de yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 13 kişiden Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Ali Bul ile HDP ve DBP'li yöneticilerin de aralarında bulunduğu 12'si tutuklandı.

Sabahın erken saatlerinde Tunceli Belediyesi Eş Başkanları Mehmet Ali Bul ve Nurhayat Altun, Belediye Meclis Üyesi Cemile Ataş, HDP PM Üyesi Ali Ekber Kaya, Emek Partisi İl Başkanı Mustafa Taşkale, HDP İl Başkanı Aslan Çağ, DBP İl Eş başkanı Murat Polat, HDP İl Yöneticileri Hüseyin Dağdeviren ve Yaşar Ağın, ESP Üyesi Hakan Kavut, Barış Grubu Sözcüsü Aysel Doğan, Genel İş Tunceli Şube Başkanı Şükran Yılmaz, BES Tunceli Temsilcisi Musa Kılıç’ın evlerine operasyon yapılmıştı. Gözaltına alınan 13 siyasetçi götürüldükleri emniyet müdürlüğünde ifade vermeyi reddetti. Bunun üzerine 13 kişi ifadeleri alınmak üzere savcılığa çıkarıldı.

Evrensel'in haberine göre, gözaltı gerekçesi olarak Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Gültan Kışanak ile Fırat Anlı'nın tutuklanması sonrası yapılan basın açıklaması gösterildi.

Aysel Doğan serbest, 12 kişiye tutuklama talebi

Savcılıkta ilk ifade veren Barış Grubu üyesi Aysel Doğan serbest bırakıldı. Gözaltındaki 12 kişinin savcılık sorguları geç saatlere kadar sürdü. Savcılık, aralarında belediye eş başkanları, HDP ve EMEP il başkanları da olan 12 kişiyi tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk etti.

Belediye Başkanı Bul, Çağ, Taşkale, Polat, Yılmaz ve Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gözaltılara protesto

Tunceli Belediyesi önünde yapılan açıklamayla gözaltılar protesto edildi. Belediye meclis üyeleri adına konuşan Tunceli Belediye Eş Başkan Yardımcısı Hüseyin Tunç, demokratik siyasete ve muhalefete yönelik ağır saldırıların olduğunu söyledi. “Bütün kurum ve kuruluşlarımızın tasfiye edilmesi hedeflemektedir” diyen Tunç şunları kaydetti:

“Bu hedefte sadece bizlere oy vermiş olan binlerce vatandaşımızın siyasi iradesi değil, demokrasi, özgürlük, eşitlik, emeğin hakları, kadın özgürlüğü ve adalet mücadelesini sürdüren, vicdan sahibi ve demokrat milyonlarca yurttaşımız da vardır.”

Gözaltına alınanların derhal serbest bırakılması gerektiğini ifade eden Tunç, “Halka, hepimize, tüm demokrasi yanlısı, barışsever, hak ve hukuk isteyen, emeğine ve özgürlüklerine sahip çıkan herkese düşen OHAL’in kalıcılaştırılarak tekçiliğin dayatılmasını püskürtmek üzere el ele vermek ve gün demokrasiyi kazanmak için birlik günüdür. Bugün bizler buradan demokrasi, emek ve barış güçlerine, Erdoğan-AKP iktidarının baskılarından ve adaletsizliklerinden bunalan vicdan sahibi tüm yurttaşlarımıza sesleniyoruz. Çağrımız sadece gözaltına alınanlarla dayanışma çağrısı değildir. Çağrımız özgürlük, eşitlik, demokratik laiklik ve adalet için çaba harcayanlara ve bu özlemler için bedel ödeyenlere birlikte ve ortak mücadele çağrısıdır” dedi.

Gözaltına alınanların avukatlarından Kenan Çetin ise şu bilgileri verdi:

“Emniyette yaptığımız görüşmede dosyada gizlilik kararı olduğu söylendi. Ancak adli arama kararında HDP Eş Genel Başkanlarının ve Diyarbakır Belediyesi Eş Başkanlarının gözaltı ve tutukluklarına dair protesto eylemlerine halkı ve esnafı çağırarak basın açıklaması yapmaları eylemi sebep gösterilmiştir.”