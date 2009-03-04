Tunceli Başsavcılığı: 5 afiş bulundu

Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya Bayazıt, yaptığı yazılı açıklamada, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının 2009/292 soruşturma numaralı dosya ile ilgili basında çıkan haberlerin ve kamuoyunun doğru şekilde bilgilendirilmesi amacıyla bu duyurunun yapıldığını belirtti.DTP Tunceli İl Genel Meclis üyesi Özgür Söylemez'in dün Cumhuriyet Savcılığına müracaat etmesi ve Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği binasının bodrum katında siyasi partilere ait pankart ve afişlerin bulunduğunu ve soruşturma açılmasını istemesi üzerine bizzat Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından Genel Sekreterlik binasında arama yapıldığını hatırlatan Bayazıt, şunları kaydetti:"Yapılan aramada, binanın bodrum katındaki depoda pankartlar bulunduğu, bu pankartların 2 adetinin büyük boyutlu Türk bayrağı, 2 adedinin Tunceli Valisine ait portre, birer adedinin Tunceli Uzunçayır Barajı resmi, Nazımiye ilçesi toplu konutları, Fen lisesi, bal paketleme tesisleri ve çeşitli kamu ve özel sektör yatırımlarının reklamlarının yapıldığı pankartlar olduğu, deponun girişindeki merdiven altı bölümünde ise 5 adet AKP il ve ilçe başkanlıklarına ait AKP amblemlerinin bulunduğu pankartların tespit edildiği, bu pankartlardan bir adetinin 'Sayın Başbakanı'mız sizinle gurur duyuyoruz. AKP Tunceli İl Teşkilatı" şeklinde olduğu, diğer 4'ünün "Sayın Başbakan'ımız ilimize hoş geldiniz. Perket, Nazımiye, Ovacık ve Mazgirt ilçe başkanlığı' şeklinde ve AKP logosunu içerir biçimde pankartlar olduğu belirlendi. Söz konusu pankartlara el konulduğu, olay yerinde bunların dışında her hangi bir siyasi partinin amblem, logo, pankart, flama, afiş veya siyasi içerikli yazısının bulunmadığı, olayla ilgili soruşturmanın kanun ve usule uygun bir şekilde yürütüldüğü basına ve kamuoyuna duyurulur."