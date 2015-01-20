Tunceli Baro Başkanı'nın 6 yıl 3 aylık hapis cezasına onama

Tunceli Barosu Başkanı Uğur Yeşiltepe'ye verilen yıl 3 aylık hapis cezası, Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından onandı.

Tunceli Barosu Başkan Yardımcısı Eylem Cevahir, bir grup avukatla Adliye önünde yaptığı basın açıklamasında, Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Yeşiltepe hakkında silahlı terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle verdiği 6 yıl 3 ay hapis kararının Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından onandığını söyledi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, kararın hukuka aykırı olduğunu öne süren Cevahir, şöyle konuştu: "Baro başkanımız, ihtisas alanı ceza davaları olan bir hukukçudur. Meslektaşımız genel olarak siyasi içerikli davalarda müvekkillerine hukuki yardım hizmeti sunmuştur. Bu bağlamda Yeşiltepe’nin kendisinden hukuki yardım talebinde bulunan şahıslarla ilgili diyalogları, görüşmeleri ve mesleki faaliyetleri suç unsuru gösterilmiştir. Bu kapsamda müdafilik görevini yürüttüğü davalar ve müvekkilleri ile özdeşleştirilerek hukuka aykırı bir şekilde TCK 314/2 maddesinden örgüt üyesi suçlaması ile cezalandırılması talep edilmiştir."

Cevahir, kararın kamuoyunda "paralel yapı" olarak bilinen yargı ve kolluk içerisinde yer edinmiş bazı kamu görevlilerince yürütülen bir soruşturmanın sonucu olduğunu iddia etti.

Grup, açıklamanın ardından alkışlar eşliğinde dağıldı.

Baro Başkanı Yeşiltepe: Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağım

Baro Başkanı Yeşiltepe, karara ilişkin yaptığı açıklamada, meslektaşlarıyla görüşmesinin, taziyelere ve çeşitli etkinliklere katılmasının, müvekkilleri hakkında açıklama yapmasının örgüt üyeliğine delil olarak kabul edildiğini öne sürerek, şunları kaydetti:

"Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde karara itiraz etmiş bulunmaktayım. Başsavcılığın evrensel hukuk değerleriyle bağdaşmayan hak ve özgürlükleri ayaklar altına alan, savunma hakkımı mahkum eden bu kararın kaldırılması ve infazın durdurulması için Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi'ne itiraz edeceğini umuyorum. Anayasa Mahkemesi de dahil tüm yasal yollara başvuracağım."