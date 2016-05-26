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Tunceli'ye 15 gün süreyle 'özel güvenlik' kararı

11 ayrı bölge 26 Mayıs - Haziran tarihlerinde özel güvenlik bölgesi olacak

26 Mayıs 2016 01:40

Tunceli'de il merkezi, Ovacık ve Nazimiye ilçesi sınırlarında bulunan bazı alanlar, 15 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle, halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan Tunceli merkez, Ovacık, Nazimiye ilçe sınırları içindeki 11 ayrı bölgenin, 26 Mayıs ile 9 Haziran tarihleri arasında özel güvenlik bölgesi olarak ilan edildiği belirtildi.

Özel güvenlik bölgelerine mülki amir izni olmadan girişlerin yasaklandığı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi: "Sivil vatandaşların can ve mal güvenliği açısından risk teşkil etmesi nedeniyle Pülümür-Erzincan karayolu (D-885) Pülümür ilçesi istikametinin 35. kilometresi Şehit Mehmet Jandarma Karakol Komutanlığı hizası ile 45. kilometresi Kırmızı Köprü Jandarma Karakol Komutanlığı hizası, Tunceli-Ovacık istikametinin 13. kilometresi Karşılar Jandarma Karakol Komutanlığı hizası ile 37. kilometresi Aşağıtorunoba Jandarma Karakol Komutanlığı hizası arasında kalan karayolu kenarında kısa süreli duraklama ve piknik yapma amacıyla konaklama yapılmaması hususunda vatandaşlarımızın dikkatli ve duyarlı olmaları gerekmektedir."

Tunceli il merkezi: Hanköy mahallesi, Tokluk Yayla evleri, Ahpanos Vadisi, Alacak köyü, Tokluk bölgesi, Peter mahallesi.

Nazimiye İlçesi: Dokuzkaya köyü bölgesi, Doğantaş ve Tavuklu köyü bölgeleri.

Ovacık İlçesi: Sal Deresi Vadisi ve Pişiktaşı bölgesi, Karaoğlan Dağı bölgesi, Yarpuzlu mahallesi ve Alisırtı Geçidi.

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