-TUNCEL'E SUÇ DUYURUSU, GÖSTERİYE İNCELEME ŞIRNAK (A.A) - 22.03.2011 - Şırnak Emniyet Müdürlüğü ile Başkomiser Murat Çetiner, BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel hakkında savcılığa ayrı ayrı suç duyurusunda bulundu. Edinilen bilgiye göre, Silopi ilçesinde dün düzenlenen Nevruz kutlamalarının ardından düzenlenen izinsiz yürüyüşte BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in Başkomiser Murat Çetiner'e tokat atması ile ilgili Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve Başkomiser Çetiner, Cumhuriyet Başsavcılığı'na ''Halkı suç işlemeye tahrik etmek, terör örgütünün propagandasını yapmak, görevli memura mukavemet ve hakaret'' ile ''2911 sayılı kanuna muhalefet'' iddiasıyla ayrı ayrı suç duyurusunda bulundu. -İZİNSİZ GÖSTERİYLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI- Öte yandan Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı da izinsiz yürüyüşte çıkan olaylarla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. Silopi'de dün Nevruz kutlamalarının ardından BDP Milletvekili Sebahat Tuncel'in de bulunduğu bir grup ilçe merkezinde izinsiz yürüyüş düzenlemiş, uyarılara rağmen dağılmayarak güvenlik güçlerine taşlı saldıranlarda bulunan gruba biber gazı ve tazyikli suyla müdahalede bulunulmuştu. Bu sırada BDP milletvekili Sebahat Tuncel'in Başkomiser Murat Çetiner'e tepki göstererek, tokat attığı kamera kayıtları ile görüntülenmişti.