Tuncel ve Hayal'den de itiraz

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Dink ailesinin avukatı da dilekçe verdi



Dink'in öldürülmesine ilişkin davanın kararına bir itirazda sanık Erhan Tuncel'den geldi.İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Dink davası ile ilgili bir itirazda davanın sanıklarından geldi. 'Dink cinayeti ile ilgisi yok' denilerek hakkında beraat kararı verilen ancak Yasin Hayal'in Trabzon Mc Donalds'ta patlattığı bombayı imal ederek, "Patlayıcı madde imal etme' suçundan 10 yıl 6 ay hapis alan Erhan Tuncel karara itiraz etti.Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne gelen Erhan Tuncel'in avukatı Erdoğan Soruklu, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçesini verdi.Soruklu, dilekçesinde 'itiraz gerekçelerini' daha sonra vereceklerini belirtti.Yasin Hayal de itiraz ettiDavanın kararına bir itiraz da Yasin Hayal’den geldi.İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Dink davası ile ilgili bir itiraz da davanın sanıklarından geldi. "Hrant Dink cinayetini azmettirmek" suçundan ‘ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına’ çarptırılan Yasin Hayal’in avukatı Eda Salman da karara itiraz etti. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne dilekçe veren Salman da, itiraz gerekçelerini mahkemenin “gerekçeli kararını" açıklamasından sonra sunacak.Bu arada, Dink ailesinin avukatı Fethiye Çetin'in de İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine "müddeti muhafaza" dilekçesi verdiği öğrenildi.Çetin, dilekçesinde, "Mahkemenizde görülmekte olan davada 17 Ocak 2012 tarihinde verilen karar uyarınca sanıklar için kısmen ceza, kısmen de beraat verilmiştir. Verilen karar usul yasaya aykırı olduğu için temyiz ederiz. Ancak gerekçeli kararın tarafımıza tebliğinden sonra ayrıntılı temyiz dilekçemizi sunacağız. Bu sebeple gerekçeli kararın tarafımıza tebliğine kadar temyiz süresinin işletilmemesine karar verilmesini istemek zorunluluğu doğmuştur. Gerekçeli kararın tarafımıza tebliğine kadar temyiz süresinin işletilmemesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.Öte yandan Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne gelen, karar sonrası tahliye edilen sanık Erhan Tuncel'in avukatı Erdoğan Soruklu'nun da, 23 Ocak Pazartesi günü mahkemeye "müddeti muhafaza" talepli dilekçeyle başvuracağı öğrenildi.