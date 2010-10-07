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TUNCEL HAKKINDA YENİDEN ZORLA GETİRME KARARI ANKARA (A.A)

07 Ekim 2010 18:13

-TUNCEL HAKKINDA YENİDEN ZORLA GETİRME KARARI ANKARA (A.A) - 07.10.2010 - Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in ''suçu ve suçluyu övdüğü'' iddiasıyla yargılandığı davada, ifadesinin alınması için yeniden ''günsüz olarak zorla hazır edilmesi'' kararı verdi. Tuncel'in de aralarında bulunduğu, kapatılan DTP'nin kadın meclisi üyesi 23 kişinin ''suçu ve suçluyu övme'' suçundan yargılanmasına devam edildi. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugünkü duruşmasına bazı sanıkların avukatı Mehmet Nuri Özmen katıldı. Mahkeme Başkanı Hasan Şatır, Sebahat Tuncel'in duruşmada hazır edilemediğini belirterek, bu konuda yazılan müzekkereye verilen cevapta, milletvekili Tuncel'in BDP Genel Merkezi'nde bulunmadığı, nerede olduğu da bilinmediğinden hazır edilemediğinin kaydedildiğini açıkladı. Cumhuriyet Savcısı Kubilay Taştan, sanık Tuncel'in, önceki celse yazılan müzekkere doğrultusunda hazır edilerek savunmasının alınması için Ankara Emniyet Müdürlüğüne yeniden müzekkere yazılmasını talep etti. Mahkeme, Sebahat Tuncel hakkında, CMK'nın 146. ve 199. maddeleri uyarınca günsüz zorla getirme emri çıkartıldığından bu emrin yerine getirilmesi ve sanığın günsüz olarak hazır edilmesi için yeniden müzekkere yazılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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