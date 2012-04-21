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Tuncel: Bu cinayet amatörce değil, 5-6 kişinin yapabileceği bir iş

Dink cinayetinde azmettirici olarak yargılanan Erhan Tuncel, Nedim Şener'e konuştu

21 Nisan 2012 13:31

Gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesiyle ilgili davada azmettirici olarak yargılanan Erhan Tuncel, cinayeti 5-6 kişinin yapamayacağını söyledi. Tuncel, teyzesinin Ermeni olduğunu da belirtti.
 
Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinde azmettirici olarak yargılanan Erhan Tuncel, Dink ailesinin yaşadığı Bakırköy’e taşındı.

Bu duruma tepki gösteren Hrant Dink'in kardeşi Hosrof Dink, "Bu olay bana devletin bir mesajı gibi geliyor" dedi.

Posta gazetesinden Nedim Şener’e konuşan Erhan Tuncel, suikastin organize olduğunu savundu.

Eski polis muhbiri Erhan Tuncel, “Bu cinayet amatörce değil. 5-6 kişinin yapabileceği iş değil” diye konuştu.

Azmettirici olduğu gerekçesiyle tutuklanan Yasin Hayal’e yönelik suçlamalarda da bulunan Tuncel, “Kendisi Ergenekoncudur, onu o kadar hafife almayın” dedi.

Kullanıldığını öne süren Tuncel, şöyle konuştu: “Vicdanım çok rahat. Keşke cinayeti duyduğum zaman hiçbir şey yapmayıp, yoluma yürüseydim. Şimdi olsa hiçbir şey yapmazdım, bildirmezdim. Olan olurdu, başım yanmazdı.”

Bundan sonra tıbbi plastik eldiven satarak geçimini sağlayacağını ifade eden Tuncel, ailesinin Ermeni olduğu iddialarıyla ilgili olarak ise “Babaannem Ermeni değil. Ailem göç sırasında Ermeni komşunun kızını Elazığ’da evlat edinmiş, teyzem Ermenidir” dedi.

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