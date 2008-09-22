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Spor

Tuncay'sız Boro puansız döndü

22 Eylül 2008 03:00

Sunderland'in konuğu Middlesbrough'ydu. Ada'nın önemli kuzey derbilerinden biri olan mücadele 2-0 Sunderland'in üstünlüğü ile sona erdi.

Mücadelede goller 81 ve 90+3'de Chopra'dan geldi. İlk devrenin bitimine bir dakikada sakatlanan Tainio'nun yerine oyuna dahil olan Chopra, takımına hayat verdi. City of Light Stadyumu'nda Howard Webb'in yönettiği maçta Boro 74. dakikada kazandığı penaltı atışını Downing ile gole çeviremedi. Downing hatırlanacağı gibi Stoke City maçında da bir penaltı atışından yararlanamamıştı.

Tuncay Şanlı sakatlığı sebebiyle M.Boro adına sahada yer alamadı. Bu sonucun ardından Sunderland ligde 5. haftada 2. galibiyetine uzanarak puanını 7'ye yükseltti. Middlesbrough ise ligdeki 3. yenilgisini aldı.

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