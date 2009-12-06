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Spor

Tuncay'ın takımı Arsenal'e 2-0 yenildi

İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında, Tuncay Şanlı'nın forma giydiği Stoke City, deplasmanda Arsenal'a 2-0 yenildi.

06 Aralık 2009 02:00

T24 - İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında, Tuncay Şanlı'nın forma giydiği Stoke City, deplasmanda Arsenal'a 2-0 yenildi.

Milli futbolcu Tuncay Şanlı'nın ilk 11'de sahaya çıktığı ve 90 dakika oynadığı karşılaşmayı evsahibi Arsenal, 26. dakikada Rus yıldız Arshavin ve 79. dakikada Ramsey'in golleriyle 2-0 kazandı. Emirates Stadı'nda 60 bin kişinin izlediği mücadelede Arsenal, Fabregas'ın ayağından bir de penaltı kaçırdı.

Geçen hafta zorlu Arsenal derbisinden 3-0'lık galibiyetle ayrılan lig lideri Chelsea, bu hafta ise deplasmanda Manchester City'ye 2-1 yenildi. Adebayor'un 8. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 geriye düşen Chelsea, yine aynı futbolcunun 37. dakikada attığı golle eşitliği sağladı.

Ligde üst üste 7 maçtır berabere kalan evsahibi takım, 56. dakikada Tevez'in golüyle haftayı 3 puanla kapadı. Chelsea'de Frank Lampard, 83. dakikada penaltı kaçırdı.

Zirve takibini sürdüren Manchester United, deplasmanda West Ham United'i 4 golle geçti. ''Kırmızı Şeytanlar''ın gollerini 45. dakikada Scholes, 61. dakikada Gibson, 71. dakikada Valencia ve 72. dakikada Rooney kaydetti. Manchester United, lider Chelsea'nin bu hafta yenilmesiyle aradaki puan farkını 2'ye indirdi.

Premier Lig'de diğer karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
 
Aston Villa-Hull City: 3-0
Blackburn Rovers-Liverpool: 0-0
Wigan Athletic-Birmingham City: 2-3
Wolverhampton Wanderers-Bolton Wanderers: 2-1
Portsmouth-Burnley 2-0

Ligde yarın yerel saatle 15.00'da Fulham-Sunderland ve 16.00'da da Everton-Tottenham Hotspur maçları yapılacak.

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