Tuncay'ın kadroya neden giremediği anlaşıldı

T24 - Stoke gibi bir takımda ilk 18’e giremeyen Şanlı’nın kendisine bakmadığı ortaya çıktı. Tuncay günde 2 paket sigara içiyor.



İngiltere’ninN puslu havası, profesyonelliğiyle bilinen Tuncay Şanlı’yı bile depresyona soktu! Ada kariyerine karanlık havasıyla meşhur olduğu için ‘vampirlerin şehri’ olarak bilinen M’Boro’da başlayan milli yıldız, Stoke’ta da aynı atmosfer devam ettiği için kendisine bakmaz oldu..



Durumu son A Milli Takım kampında arkadaşlarıyla paylaşan Tuncay’ın söylediklerine kimse inanmak istemiyor.. Vatan gazetesinin haberine göre günde 2 paket sigara tüketen ve birayı elinden düşürmeyen 28’lik oyuncu, Premier Lig’in sıra takımı Stoke City’de bile kadroya zor giriyor.



Stoke’ta futbolcular ne medya ne de şehir baskısı gördüğü için Tuncay’ın işi bu kadar abarttığı zannediliyor.



İki haftadır kadroda yok Tuncay Şanlı’nın takımı Stoke City dün İngiltere Premier Lig’de West Ham United’la kendi sahasında 1-1 berabere kalırken milli oyuncu geçen hafta olduğu gibi bu mücadelede de 18 kişilik kadroda bile kendisine yer bulamadı. Bir türlü istenen seviyeye gelemeyen Tuncay, Stoke formasıyla bu sezon 2 maçta toplam 68 dakika forma giydi ve 1 gol kaydetmeyi başardı.



