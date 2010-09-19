T24 LogoT24 Logo
Spor

Tuncay'ın kadroya neden giremediği anlaşıldı

Stoke gibi bir takımda ilk 18’e giremeyen Şanlı’nın kendisine bakmadığı ortaya çıktı. Tuncay günde 2 paket sigara içiyor.

19 Eylül 2010 03:00

T24 - Stoke gibi bir takımda ilk 18’e giremeyen Şanlı’nın kendisine bakmadığı ortaya çıktı. Tuncay günde 2 paket sigara içiyor.


İngiltere’ninN puslu havası, profesyonelliğiyle bilinen Tuncay Şanlı’yı bile depresyona soktu! Ada kariyerine karanlık havasıyla meşhur olduğu için ‘vampirlerin şehri’ olarak bilinen M’Boro’da başlayan milli yıldız, Stoke’ta da aynı atmosfer devam ettiği için kendisine bakmaz oldu..


Durumu son A Milli Takım kampında arkadaşlarıyla paylaşan Tuncay’ın söylediklerine kimse inanmak istemiyor.. Vatan gazetesinin haberine göre günde 2 paket sigara tüketen ve birayı elinden düşürmeyen 28’lik oyuncu, Premier Lig’in sıra takımı Stoke City’de bile kadroya zor giriyor.


Stoke’ta futbolcular ne medya ne de şehir baskısı gördüğü için Tuncay’ın işi bu kadar abarttığı zannediliyor.


İki haftadır kadroda yok Tuncay Şanlı’nın takımı Stoke City dün İngiltere Premier Lig’de West Ham United’la kendi sahasında 1-1 berabere kalırken milli oyuncu geçen hafta olduğu gibi bu mücadelede de 18 kişilik kadroda bile kendisine yer bulamadı. Bir türlü istenen seviyeye gelemeyen Tuncay, Stoke formasıyla bu sezon 2 maçta toplam 68 dakika forma giydi ve 1 gol kaydetmeyi başardı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24