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Spor

Tuncay'ı şeytan çarptı!

02 Mayıs 2009 19:41


İngiltere Premier League'de 35 .hafta mücadelesinde Riverside Stadyumu'nda Middlesbrough Manchester United'ı konuk etti. MANU 2-0 kazanarak şampiyonluk yürüyüşünü sürdürdü.

Temsilcimiz Tuncay Şanlı'nın 90 dakika boyunca çok çabaladığı maçta Kırmızı Şeytanları galibiyete taşıyan goller 25 dakikada Ryan Giggs ve 51 dakikada Ji-Sung Park'tan geldi.

Manchester United bu sonuçla ligde bitime 4 hafta kala bir maç eksiği ile Liverpool önündeki puan farkını korudu, puanını 80 yaptı. Middlesbrough ise kümede kalma savaşında bir darbe daha aldı ve 31 puanda 19. sıradaki yerinde kalarak ligde kalma şansını zora soktu.

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