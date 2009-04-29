Tuncay'a 'geri dön' çağrısı



Önceki sezon İngiltere’ye giden Tuncay’ın takımı Midlesbrough’un düşme potasında yer alması, sarı lacivertli yönetimi iştahlandırdı.



İngiliz kulübü ile yaptığı sözleşmeye göre, Middlesbrough Premier Lig’den düşerse, milli futbolcumuz az bir bonservis bedeli karşılığında takımdan ayrılabilecek.



Bu durumu göz önüne alan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın kardeşi ve yönetim kurulu üyesi Ali Yıldırım, Tuncay’la telefon görüşmesi yaparak, "Geri dön" çağrısında bulundu.





Tuncay ise bu teklif karşısında her zamanki düşüncesini dile getirdi... İngiltere’de birkaç yıl daha oynamak istediğini tekrarlayan tecrübeli futbolcu, "Ülkemi çok özlüyorum ancak kariyerim açısından şu anda Türkiye’ye dönmem yanlış olur" cevabını verdi.



Ali Yıldırım’ın bu girişiminden başkan Aziz Yıldırım’ın da haberi olduğu kaydedilirken, sarı lacivertli yönetimin önümüzdeki günlerde milli futbolcuya ciddi bir teklifte bulunacağı ifade edildi.



Fenerbahçe’nin yanı sıra birkaç Avrupa kulübünün daha ilgilendiği Tuncay, bu sezonun devre arasında Chelsea’nin de gündemine gelmiş, ancak ekonomik kriz nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.





