-TUNCAY YANIK'A 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ İSTANBUL (A.A) - 30.09.2010 - Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Futbol Takımı İdari Sorumlusu Tuncay Yanık'a 21 gün hak mahrumiyeti ve 10 bin lira para cezası verdi. Kurul, bugün yaptığı toplantıda Yanık'ın, 3 Ekim tarihinde Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 21 gün hak mahrumiyeti ile 10 bin lira para cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. PFDK, Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta 3 Ekimde oynanan Kırıkhanspor-Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Kırıkhanspor'a takdiren 1 maç seyircisiz oynaya cezası verdi. PFDK toplantısında alınan diğer ceza kararları şöyle: 40 Bin Lira: Bursaspor 30 Bin Lira: Medical Park Antalyaspor 8 Bin Lira: Mersin İdmanyurdu, Sakaryaspor 5 Bin Lira: İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Konyaspor, Manisaspor 3 Bin 600 Lira: Denizlispor 2 Bin 500 Lira: Boluspor Bin 50 Lira: Diyarbakır Kayapınar Belediyespor, Belediye Bingölspor Bin Lira: Malatyaspor, Kastamonuspor, Beylerbeyi, Siirtspor 30 Gün Hak Mahrumiyeti ve 10 Bin Lira: Öner Karalar (Manisaspor yöneticisi) 30 Gün Hak Mahrumiyeti ve 4 Bin Lira: Metin Karaaslan (Belediye Bingölspor idarecisi) 21 Gün Hak Mahrumiyeti ve 4 Bin Lira: Tamer Batuboylu (Sakaryaspor yöneticisi) 3 Maç Men: Harun Sürücü (Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor futbolcusu), Fatih Özçelik (Bucaspor A2 takımı futbolcusu) 2 Maç Men: Ufuk Bayraktar (Diyarbakırspor futbolcusu), Ahmet Çetinkaya (Malatyaspor futbolcusu), Vedat Kınık (Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor futbolcusu), Nihat Balan (Belediye Bingölspor teknik direktörü) 1 Maç Men: Ferhat Kiraz (Boluspor futbolcusu)