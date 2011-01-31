Tuncay Wolfsburg yolunda

T24 - Tuncay Şanlı Alman ekibi Wolfsburg'da sağlık kontrolünden geçti, Sky Sports "Tuncay şu anda sağlık kontrolünde" derken Alman medyası da imzanın kısa süre içinde atılacağını duyurdu. Stoke City taraftarları ise Twitter'dan Tuncay'a "Bırakma" mesajları yolluyor.





İngiltere Premier Lig'de Stoke City forması giyen milli futbolcu Tuncay Şanlı, Bundesliga takımlarından Wolfsburg'a transfer olmak üzere.

Sky Sports'un haberine göre Tuncay Şanlı şu anda Wolfsburg'da sağlık kontrölünden geçiyor ve işlemleri tamamlandıktan sonra Alman ekibiyle sözleşme imzalayacak.

İngiliz basınında daha önce çıkan haberlerde ise, Wolfsburg'un Tuncay için 4 milyon euro teklif ettiği ve Stoke City'nin bu teklifi kabul ettiği yazılmıştı.

Tuncay Şanlı bu sezon Stoke City formasıyla 14 maça çıkarken, sadece 1 gol atabildi.

Stoke City'de forma giyen ve zaman zaman Premier Lig ekibinde yaşadığı sıkıntılarla gündeme gelen Tuncay Şanlı'nın, Wolfsburg yolunda olmasının ortaya çıkmasının ardından Twitter'da Tuncay gündemi oluştu.

Stoke City taraftarları, Tuncay Şanlı'nın hesabı olan @tuncaysanli17'ye yolladıkları mesajlarda, "Tuncay bizi bırakma", "Almanya'da başarılar", "Sen çok iyi bir profesyonelsin seni kaybettiğimiz için çok üzgünüz", "Pulis seni kaybederek büyük bir hata yaptı" gibi mesajlar yer aldı.



