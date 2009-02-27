Tuncay West Ham'ı yıktı



İngiltere Federasyon Kupası'nda Middlesbrough, Tuncay Şanlı ve Downing'in golleriyle West Ham United'ı sahasında 2-0'lık sonuçla geçti.



İngiltere Federasyon Kupası'nda milli futbolcu Tuncay Şanlı'nın da formasını giydiği Middlesbrough ile West Ham United karşı karşıya geldi.



Karşılaşmaya çok hızlı başlayan ev sahibi Middlesbrough, 5. dakikada Downing'in attığı golle 1-0 öne geçti.



Golden sonra da rakip kalede etkili olan ev sahibi takım, 20. dakikada Tuncay Şanlı'nın kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı.



Kalan sürede oyunu kontrol etmeyi başaran Middlesbrough, sahadan 2-0 galip ayrılan taraf oldu.



