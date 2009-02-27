T24 LogoT24 Logo
Spor

Tuncay West Ham'ı yıktı

Middlesbrough, Tuncay Şanlı ve Downing'in golleriyle West Ham United'ı sahasında 2-0'lık sonuçla geçti.

27 Şubat 2009 02:00


İngiltere Federasyon Kupası'nda Middlesbrough, Tuncay Şanlı ve Downing'in golleriyle West Ham United'ı sahasında 2-0'lık sonuçla geçti.

İngiltere Federasyon Kupası'nda milli futbolcu Tuncay Şanlı'nın da formasını giydiği Middlesbrough ile West Ham United karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya çok hızlı başlayan ev sahibi Middlesbrough, 5. dakikada Downing'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Golden sonra da rakip kalede etkili olan ev sahibi takım, 20. dakikada Tuncay Şanlı'nın kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı.

Kalan sürede oyunu kontrol etmeyi başaran Middlesbrough, sahadan 2-0 galip ayrılan taraf oldu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24