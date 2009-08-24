Tuncay ve Mevlüt parlıyor

İngiltere'de Middlesbrough forması giyen Tuncay Şanlı ve Fransa 1. Ligi'nde PSG'de ter döken Mevlüt Erdinç haftayı boş geçmediler.



İngiltere Championship'te mücadele eden Middlesbrough'da forma giyen Tuncay Şanlı, takımının Doncaster'ı deplasmanda 2-0 yendiği maçta ilk gole imzasını attı.



Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Tuncay, 16. dakikada Emnes'ın yerine oyuna dahil oldu ve 1 dakika sonra takımını öne geçiren golü attı. 71'de Lita ile bir gol daha bulan Middlesbrough sahadan 2-0 galip ayrıldı ve üst üste üçüncü maçını kazanarak liderliğe yükseldi. <br> <br>Ligin 2. haftasında Swansea City'ye de 1 gol atan Tuncay, 4. hafta sonunda gol sayısını 2'ye yükseltmiş oldu.