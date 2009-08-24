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Spor

Tuncay ve Mevlüt parlıyor

Middlesbrough forması giyen Tuncay Şanlı ve Fransa 1. Ligi'nde PSG'de ter döken Mevlüt Erdinç haftayı boş geçmediler.

24 Ağustos 2009 03:00

İngiltere'de Middlesbrough forması giyen Tuncay Şanlı ve Fransa 1. Ligi'nde PSG'de ter döken Mevlüt Erdinç haftayı boş geçmediler.

İngiltere Championship'te mücadele eden Middlesbrough'da forma giyen Tuncay Şanlı, takımının Doncaster'ı deplasmanda 2-0 yendiği maçta ilk gole imzasını attı.

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Tuncay, 16. dakikada Emnes'ın yerine oyuna dahil oldu ve 1 dakika sonra takımını öne geçiren golü attı. 71'de Lita ile bir gol daha bulan Middlesbrough sahadan 2-0 galip ayrıldı ve üst üste üçüncü maçını kazanarak liderliğe yükseldi. <br> <br>Ligin 2. haftasında Swansea City'ye de 1 gol atan Tuncay, 4. hafta sonunda gol sayısını 2'ye yükseltmiş oldu.

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