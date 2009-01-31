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Spor

Tuncay-Tugay yenişemedi

İngiltere Premier League'de 24. hafta mücadelesinde Middlesbrough'un konuğu Blackburn Rovers'tı.

31 Ocak 2009 02:00


İngiltere Premier League'de 24. hafta mücadelesinde Tuncay Şanlı'nın takımı Middlesbrough'un Riverside'da konuğu Tugay Kerimoğlu'nun ekibi Blackburn Rovers'tı. Mücadele 0-0 eşitlik ile biterken Boro son haftalarda aldığı kötü sonuçlara bir yenisini daha ekledi.

Tuncay Şanlı Boro adına bu maçta 65. dakikada yerini Afonso Alves'e bırakırken, bir başka temsilcimiz Tugay Kerimoğlu ise Rovers adına oyuna 42. dakikada Andrews'in yerine dahil oldu.
 
Middlesbrough aldığı bu kötü sonuçla puanını 22'ye yükselterek ligde 19. sıraya çakılırken, Blackburn Rovers da 23 puana ulaştı ve Boro'nun bir sıra üstünde 18. sırada ligin alev hattında yer almaya devam etti. Middlesbrough tam 12 maçtır ligde galibiyete uzanamamış durumda.

Premier League'de Cumartesi günü gündüz oynanan maçlardan alınan sonuçlar;

Stoke City 1-0 Manchester City
Arsenal 0-0 West Ham United
Aston Villa 0-0 Wigan Athletic
Bolton 3-2 Tottenham
Fulham 3-1 Portsmouth
Hull City 2-2 West Bromwich

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