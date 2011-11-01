-Tuncay ''tanık'' sıfatıyla ifade verdi ANKARA (A.A) - 01.11.2011 - Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında, eski ANAP Genel Başkan Yardımcısı İlker Tuncay'ın ''tanık'' sıfatıyla ifadesine başvuruldu. Ankara Adalet Sarayı'na öğle saatlerinde gelen Tuncay'ın ifadesi, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Kemal Çetin tarafından alındı. Tuncay, yaklaşık yarım saat süren ifade alma işleminin ardından adliyeden ayrıldı. Turgut Özal'ın ölümü ve suikast girişimiyle ilgili Tuncay'ın bilgisine başvurulduğu öğrenildi.