-TUNCAY ŞANLI WOLFSBURG'TA LONDRA (A.A) - 31.01.2011 - İngiltere Premier League ekiplerinden Stoke City'de forma giyen Tuncay Şanlı, Bundesliga takımlarından Wolfsburg ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Almanya'da bulunan ve bugün sağlık kontrolünden geçen milli futbolcu, İngiltere'deki 4 yıllık futbol kariyerinin ardından Alman ekibiyle 3,5 yıllık anlaşma sağladı. Tuncay Şanlı'nın 6 numaralı formayı giyeceği açıklandı. Twitter hesabında Stoke Cityli taraftarlara bugüne kadar verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Tuncay, eski takımına Federasyon Kupası ve ligde başarı diledi. Milli futbolcu, internet sitesinden yaptığı açıklamada da ''Wolfsburg'da oynamayı ve Wolfsburg taraftarlarıyla buluşmayı heyecanla bekliyorum'' dedi. 2007 yılında Fenerbahçe'den Middlesbrough'ya transfer olan 29 yaşındaki golcü oyuncu, 2 sezon boyunca 67 maçta oynadı ve 15 gol attı. 2009 yılında 5 milyon sterline Stoke City ile anlaşan Tuncay, 44 maçta forma giydi ve 5 gol kaydetti. Boşnak golcüsü Edin Dzeko'yu ara transferde Manchester City'ye veren Wolfsburg, Bundesliga'da 23 puanla 12. sırada yer alıyor.