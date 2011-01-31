T24 LogoT24 Logo
Spor

TUNCAY ŞANLI WOLFSBURG'TA LONDRA (A.A)

31 Ocak 2011 21:22

-TUNCAY ŞANLI WOLFSBURG'TA LONDRA (A.A) - 31.01.2011 - İngiltere Premier League ekiplerinden Stoke City'de forma giyen Tuncay Şanlı, Bundesliga takımlarından Wolfsburg ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Almanya'da bulunan ve bugün sağlık kontrolünden geçen milli futbolcu, İngiltere'deki 4 yıllık futbol kariyerinin ardından Alman ekibiyle 3,5 yıllık anlaşma sağladı. Tuncay Şanlı'nın 6 numaralı formayı giyeceği açıklandı. Twitter hesabında Stoke Cityli taraftarlara bugüne kadar verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Tuncay, eski takımına Federasyon Kupası ve ligde başarı diledi. Milli futbolcu, internet sitesinden yaptığı açıklamada da ''Wolfsburg'da oynamayı ve Wolfsburg taraftarlarıyla buluşmayı heyecanla bekliyorum'' dedi. 2007 yılında Fenerbahçe'den Middlesbrough'ya transfer olan 29 yaşındaki golcü oyuncu, 2 sezon boyunca 67 maçta oynadı ve 15 gol attı. 2009 yılında 5 milyon sterline Stoke City ile anlaşan Tuncay, 44 maçta forma giydi ve 5 gol kaydetti. Boşnak golcüsü Edin Dzeko'yu ara transferde Manchester City'ye veren Wolfsburg, Bundesliga'da 23 puanla 12. sırada yer alıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24