Tuncay Şanlı Wolfsburg'a transfer oldu

T24 - Milli futbolcumuz Tuncay Şanlı, Almanya Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Wolfsburg'a transfer oldu.

Tuncay Şanlı, Wolfsburg'a transfer olmak için sağlık kontrolünden geçti.

Menajer Steve McLaren'in dün Stoke City'ye yaptığı teklifin bu sabah kabul edildiği ve imzanın sağlık kontrolünden sonra atılacağı, Tuncay'ın bundan sonra Almanya'nın Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'da forma giyeceği bildirildi.

Stoke'taki menajeri Tony Pullis'le yıldızı bir türlü barışmayan milli oyuncu Wolfsburg'la anlaşmak üzere... Sky Sports'un haberine göre Tuncay, Almanya'da sağlık kontrolünden geçiyor ve bugün Alman ekibiyle resmi sözleşmeye imza atacak.



Pulis teklifi doğruladı

Stoke City Menajeri Tony Pulis, milli oyuncu Tuncay Şanlı için Wolfsburg’dan teklif aldıklarını doğruladı.

Premier Lig ekiplerinden Stoke City’nin menajeri Tony Pulis, milli oyuncu Tuncay Şanlı için Wolfsburg’dan teklif aldıklarını doğruladı.

Stoke City’nin en yetenekli oyuncuları arasında gösterilen Tuncay Şanlı, 2009 yılında Middlesbrough’tan 6 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.

Tuncay’ın transferine izin vermek istemediğini belirten tecrübeli menajer, Wolves ile oynanan Federasyon Kupası maçı sonrası düzenlediği basın toplantısında, “Wolfsburg’dan oyuncumuz Tuncay için bir teklif aldığımız doğru. Ama ben Tuncay’ın kadroda tutulması taraftarıyım. Önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmelerle bu konu netlik kazanacaktır.” dedi.

Ricardo Fuller için de önemli teklifler aldıklarını doğrulayan Pulis, “Sunderland, Fuller için kapımızı çaldı. Ancak benim ağzımdan teklif yetersiz lafı çıkmadı. İki kulüp yöneticileri bu transfer üzerinde görüşmeleri sürdürüyor.” diye konuştu.

Günün ilk saatlerinde Bild, Tuncay için Wolfsburg'un ciddi bir teklif yaptığı duyurmuştu.

Wolfsburg, 18 takımlı Almanya 1. Futbol Ligi'nde 20. hafta sonunda 23 puanla 12. sırada bulunuyor.



