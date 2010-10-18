-TUNCAY ŞANLI, MAÇIN BAŞLAMASINI BEKLEMEDEN STADI TERK ETTİ LONDRA (A.A) - 18.10.2010 - İngiliz Daily Mail gazetesi, milli futbolcu Tuncay Şanlı'nın ligde cumartesi günü oynanan Bolton-Stoke City maçının başlamasını beklemeden stadı terk ettiğini iddia etti. Gazetenin haberinde, 28 yaşındaki golcü oyuncunun karşılaşmanın yapılacağı Reebok Stadı'na geldiğini ancak 18 kişilik kadroda yer almadığını görünce taksi çağırarak stattan ayrıldığı kaydedildi. Geçen sezon 5 milyon sterlin karşılığında Middlesbrough takımından transfer edilen milli futbolcunun uzun süredir takımda kalıp kalmayacağının tartışıldığını belirten gazete, bu hareketin ardından Tuncay Şanlı'nın ''başının belaya girebileceği'' yorumunu yaptı. Geçen sezon da Guardian gazetesi, Tuncay Şanlı'nın, kasım ayında Hull City ile oynanan maçın 81. dakikasında oyuna girdiğini, ancak 87. dakikada oyundan çıkarılınca sinirlenerek stadı terk ettiğini, milli futbolcunun aynı hareketi mart ayındaki Aston Villa maçında da yaptığını yazmıştı. Ocak ayındaki ara transfer döneminde takımdan ayrılabileceği belirtilen Tuncay Şanlı, bu sezon kırmızı-beyazlı takımda sadece 2 maçta forma giydi. Stoke City, cumartesi günü deplasmanda Bolton Wanderers'a 2-1 mağlup olarak ligdeki 4. yenilgisini aldı. Evsahibi takımın gollerini 22. dakikada Chung-Yong ile 90+2. dakikada Klasnic atarken, Stoke City'nin tek golünü ise 48. dakikada Delap kaydetti. Klasnic, 90+6. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.