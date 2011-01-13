-TUNCAY ŞANLI HABERLERE TEPKİLİ LONDRA (A.A) - 13.01.2011 - İngiltere Premier League takımlarından Stoke City'de forma giyen Tuncay Şanlı, İngiliz medyasında kendisiyle ilgili yer alan haberlere tepki gösterdi. Resmi internet sitesinden açıklama yapan milli futbolcu, sosyal paylaşım siteleri facebook ve twitter'a koyduğu golleriyle ilgili videonun hazırlanmasıyla bir alakasının olmadığını kaydetti. Tuncay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: ''Bugün İngiliz medyasında çıkan ve beni hayrete düşüren haberlerin aksine, özel bir televizyon kanalı tarafından attığım gollerin yer aldığı bir videonun hazırlanmasıyla alakam olmadığı gibi, bu videoyu facebook ve twitter üzerinden paylaşmamın 'kendimi transfer pazarına hatırlatma' isteği veya ihtiyacıyla kesinlikle ilgisi yoktur. Medyada çıkan haberlerin aksine bu düşünce tamamen hayal ürünüdür.'' İngiliz medyasındaki haberlerde, milli futbolcunun kendisine takım aradığı ve başka kulüplerin dikkatini çekmek için attığı gollerden oluşan videoları facebook sayfasına koyduğu iddia edildi.