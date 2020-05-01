Tuncay Şanlı, Fenerbahçe'yi yabancı hoca konusunda uyardı

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Tuncay Şanlı, yabancı bir teknik direktörün Fenerbahçe'nin sorunlarını çözüp çözmeyeceğinden emin olmadığını söyledi.

Göreve her zaman hazır olduğunu belirten Şanlı, teklif almadığını ama sarı-lacivertli takım için her zaman taşın altına elini sokacağını söyledi. Şanlı, Skorer Instagram hesabının canlı yayınında Fenerbahçe’nn teknik direktör adaylarını da değerlendirdi.

Şanlı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Bu sezon renkli oldu. Geçen yıla göre daha rekabet vardı. Anadolu kulüplerinin yerli oyunculara güvenmesi bunu arttırdı. Kalite anlamında yerli oyunculara daha fazla değer vermemiz onları suyun üstüne çıkardı. Heyecan biraz da bundan kaynaklı gibi.”

“Virüsten önce mali olarak kulüpler zor süreçten geçiyor. Altyapı diyoruz ama biz kulüpler olarak altyapıyı göze alırsak nereye geleceğimizi gördük. Kendi değerlerimizi çok kenara ittik. Cengiz, Çağlar gibi futbolcular yurt dışına gitti. Keyif veren oyuncularımız var. Kulüp bazında yerli oyunculara ihtiyaç var. Büyük kulüp olarak zaten yerli oyunculara ihtiyacı var. Bunu çok iyi yaşadım ben.”

“Süreci çok iyi takip etmek gerekir. Birçok ülke Hollanda dahil ligi tescil etti. İptal oldu ligler. Seyircisiz oynattık hiçbirimiz keyif almadık. Futbolcular da keyif almadı. Seyircisiz olunca izlemesi kötü, oynaması daha kötü. Sakatlık her şey olabilir. Oyuncular psikolojik olarak etkilenecek. Futbolcular antrenmana çıkmaya başladı. Kafasında ‘Acaba’ sorusu hep olacak. Tribünde seyirci olmayacak ne kadar adapte olacağı muamma.”

“Başakşehir’in futbolu, Sivasspor’un futbolu farklı. İç sahada kötü bile oynasan seyircinin gücüyle pozisyona girersiniz. Seyirci olamayınca oyundan düşersiniz ister istemez. Başakşehir seyirci açısından biraz avantajlı ama unutmayın 10 kişinin sesini duymak bile farklı his veriyor oynayana. Taraftar olmadığı sürece bu oyunun keyfi yok. Futbolcular maçtan önce eve dönüşünü düşünecek. O şüphe olacak içinde.”