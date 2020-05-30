Tuncay Şanlı: Fenerbahçe'de seve seve görev yaparım

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Tunçay Şanlı, teknik ekibe katılması konusunda kimseyle görüşmediğini belirterek, "Fenerbahçe benim ailem. Seve seve görev yaparım" diye konuştu.

Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olarak görev alacağı konuşulan eski oyuncusu Tuncay Şanlı suskunluğunu Azerbaycan'da yayım yapan CBC Sport kanalındaki Türkiye'den Futbol programında bozdu.

Tuncay Şanlı, Fenerbahçe'de yardımçı antrenör olarak görev yapacağı ile ilgili konuya açıklık getirdi: "Fenerbahçe benim ailem. Seve seve görev yaparım. Bu güne kadar ne başkan, ne de hiçbir yönetici ile bu konuda görüşmem olmadı. Bizler göreve hazırız. Olursa zaten seve seve kabul ederim."