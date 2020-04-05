Tuncay Şanlı: Denizlispor maçının etkisi yeni sezona kadar geçmedi

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Tuncay Şanlı, 2005-2006 sezonunda şampiyonluğu kaçırdıkları 1-1'lik Denizlispor maçına ilişkin olarak, "Bizim için yeni sezona hazırlanma sürecine kadar Denizli maçının etkisi geçmedi. Uyumadım da zaten o maç sonrasında" diye konuştu.

A Spor'a açıklamalarda bulunan Tuncay Şanlı, yeni tip Koronavirüs testi pozitif çıkan Fatih Terim'e, "Biz ne maçları atlattık bu sizin için hazırlık maçıdır hocam" mesajı attığını, hastanede tedavi altında olan Rüştü Reçber'e de acil şifalar dilediğini söyledi.

Tuncay Şanlı'nın açıklamaları şöyle:



"Aziz başkanımza selamlarımı iletiyorum. Onunla olan bağım farklıdır. Biraz kırgın olsa da onun bendeki yeri farklıdır. Tabii ki kalabilirdim ama Premier Lig'de de oynamak istiyordum. Dışarı çıkıp taraftarların bana 'neden gittin' demesi bile bir gurur verici.



Ben oraya giderek ülkeme hizmet ettim. Ama Fenerbahçe benim için çok önemli bir yere sahip. 100. yılın kadrosunda bulunup Fenerbahçe'ye hizmet etmek benim için gurur verici...

"Tekrar oynanacak mı gibi düşünüyorsunuz"

Bizim için yeni sezona hazırlanma sürecine kadar Denizli maçının etkisi geçmedi. Uyumadım da zaten o maç sonrasında... Tabii ki taraftarların da tepkisi vardı haklı olarak. Ama bizim yaşadıklarımız. Çünkü oraya kadar herkes mücadele ediyor.



Parantez içerisinde orada başka şeyler olmuş olabilir. Ama bizim açımızdan farklı duygular yaşandı 'acaba tekrar oynanacak mı' gibi düşünüyorsunuz. Çok güzel bir ekip vardı ben de kendimi çok şanslı hissediyorum açıkçası.

"Stoke City başkanını tanımadım"

Stoke City'deyken bizi christmas partisine götürdüler. Yaşlıca biri geldi eşiyle beraber, merhabalaştık. Gitti. Robert Huth'a 'bu kim' dedim, 'kulüp başkanı' dedi.



Kulüp başkanını görmedim, bilmiyorum, tanımıyorum. Sadece bir yönetici gördüm, hocayı gördüm. Teknik direktör zaten orada menajer olduğu için bütün işleri o yapıyor. Ben başkanı görmedim, cidden de tanımadım.Herkesin kültürü çok farklıdır. Bizim kültürümüz de çok farklı. Aziz başkan bizi kulübe çağırdığında bir şekilde anlaşıyorduk. Ama Premier Lig çok başka.

"Fenerbahçe'ye hizmet etmek için hazırız"

Kariyer planımda Fenerbahçe olmaz mı! Bizim whatsapp grubumuz var sürekli konuşuyoruz. Hali hazırda bu süreci yaşamadan önce kendi kulübümüzün kanalında yorumculuk yapıyorum. Hafta sonları maçları izliyorum. İzlemek kolay değil, taraftar olarak olaya girdiğinizde çok kolay değil. Bundan sonraki planlarımda tabii ki Fenerbahçe var.



Fenerbahçe çağırdığında ben ve benim gibi emek vermiş arkadaşlarım her zaman hazırlar. Sadece bir koltuk sevdasından bahsetmeyi sevmem ben. Biz kulübümüz için bize düşen görev neyse biz her zaman hazırız. Yeri ne olur, pozisyonu ne olur, konumu ne olur. Buna hiçbir zaman bakmayız biz. Fenerbahçe kültüründe oraya hizmet etmek varsa sonuna kadar hazırız biz."