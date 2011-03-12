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Spor

TUNCAY ŞANLI DA BU KURALLARA UYACAK KÖLN (A.A)

12 Mart 2011 12:43

-TUNCAY ŞANLI DA BU KURALLARA UYACAK KÖLN (A.A) - 12.03.2011 - Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından eski Fenerbahçeli Tuncay Şanlı'nın da forma giydiği Wolfsburg'ta ağır para cezası dönemi başladı. Bild Gazetesi, Wolfsburg teknik direktörü Pierre Littbarski ve sportif direktör Dieter Hoeness'in yemek ve antrenma 1 dakika geç gelen futbolcuya şimdiden 10 bin avro (yaklaşık 21 bin TL) para cezası vereceklerini yazdı. Bugüne kadar geç gelme cezasının dakika başı 50 avro olduğu Wolfsburg'ta teknik direktör Pierre Littbarski yeni uygulamanın futbolcuların kendileri üzerinde baskı görmek istemeleri sonucu getirildiğini açıkladı. Para cezaları, takım otobüsünde veya yemekte cep telefonun çalması gibi durumları da kapsıyor. Wolfsburg Bundesliga'da bu yıl kötü bir sezon geçiriyor. Kurtlar lakaplı futbol takımı Bundesliga'da şu anda 26 puanla 15.sırada bulunuyor.

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