Tuncay Şanlı bir kez daha küme düştü

İngiltere Premier Lig'de forma giyen eski milli futbolcu Tuncay Şanlı'nın takımı Bolton son hafta maçında Stoke City ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı ve küme düştü.

Zaman'ın haberine göre, İngiltere Premier Lig'de son hafta maçında iddiası kalmayan Stoke City ile kümede kalma mücadelesi veren, Tuncay Şanlı'nın takımı Bolton karşı karşıya geldi. Britannia Stadı'nda oynanan zorlu karşılaşma 2-2'lik skorla sona erdi ve Bolton, Wolverhampton ve Blackburn Rovers'ın ardından Premir Lig'e veda eden üçüncü takım oldu.

Stoke City'nin gollerini 13 ve 77 (penaltı) dakikada Jonathan Walters kaydetti. Bolton'ın golleri ise 39. dakikada Mark Davies ve 45. dakikada Kevin Davies'den geldi.

Tuncay Şanlı, İngiltere Premier Lig'de daha önce forma giydiği Middslebrough'nun ardından Bolton'la da küme düşerek büyük bir şanssızlık yaşadı. Öte yandan Tuncay bu maçta kadroya alınmadı.

Sezonun son haftasındaki bu beraberliğin ardından Bolton 36 puanla lige veda ederken; Stoke City, 45 puanla sezonu tamamladı.