-Tuncay Şanlı Ada'ya adım attı BERLİN (A.A) - 11.08.2011 - Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından VfL Wolfsburg'da oynayan Tuncay Şanlı, İngiliz Premier League takımlarından Bolton Wanderers'a transfer olduğunu, sosyal paylaşım ağı Twitter'dan duyurdu. Tuncay mesajında, sağlık kontrolünün tamamlandığını belirterek, ''Sağlık kontrolü tamam. İmzayı attım. Resmen Bolton Wanderers'tayım'' ifadesini kullandı. Çalışma izninin yenilenme işlemlerinin haftaya salı gününden önce bitmeyeceğinden dolayı, hafta sonu oynanacak maçı tribünden izleyeceğini ifade eden Tuncay, sırada ev bakmanın bulunduğunu, ancak nerede oturacağını bilmediğini kaydetti.