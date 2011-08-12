T24 LogoT24 Logo
Spor

Tuncay Şanlı Ada'ya adım attı BERLİN (A.A)

12 Ağustos 2011 02:23

-Tuncay Şanlı Ada'ya adım attı BERLİN (A.A) - 11.08.2011 - Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından VfL Wolfsburg'da oynayan Tuncay Şanlı, İngiliz Premier League takımlarından Bolton Wanderers'a transfer olduğunu, sosyal paylaşım ağı Twitter'dan duyurdu. Tuncay mesajında, sağlık kontrolünün tamamlandığını belirterek, ''Sağlık kontrolü tamam. İmzayı attım. Resmen Bolton Wanderers'tayım'' ifadesini kullandı. Çalışma izninin yenilenme işlemlerinin haftaya salı gününden önce bitmeyeceğinden dolayı, hafta sonu oynanacak maçı tribünden izleyeceğini ifade eden Tuncay, sırada ev bakmanın bulunduğunu, ancak nerede oturacağını bilmediğini kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24