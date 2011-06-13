Tuncay Özkan'ın veya CHP'nin oyları çöpe gitti

T24 - Ergenekon davası kapsamında yaklaşık 2,5 yıldır tutuklu olarak yargılanan ve İstanbul 1'înci bölgeden bağımsız milletvekili adayı olan Tuncay Özkan, Meclis'e giremedi.

Ancak İstanbul 1. Bölge'de (Anadolu yakası) CHP ve Özkan'ın oyları açısından ilginç bir durum yaşandı. Yaklaşık 10 bin kişinin oyu hem CHP'ye, hem de Tuncay Özkan'a verilmiş göründüğü için geçersiz sayıldı. Özkan'ın oyları gece yarısına doğru 30 bin eşiğine gelmişti. Tartışmaya neden olan bu durum için tekrar sayım yapılabileceği belirtiliyor.