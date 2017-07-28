"Tuncay Özkan'ın savcılığa verdiği flaş diskte, 'FETÖ'nün Büyükanıt'la ilgili ürettiği düzmece deliller de var" iddiası

Sözcü yazarı Uğur Dündar, 2007 yılında Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan Tuncay Özkan'ın, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı İlker Başbuğ'a verdiği flaş diskle ilgili olarak "Flash bellekte dönemin Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Büyükanıt başta olmak üzere, kilit konumlara yükselecek 86 generalin tasfiyesi ve bazılarının cezaevine gönderilmesini sağlayacak düzmece deliller, alevi subaylara dönük fişlemelerin yanı sıra, Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk ve Fuhuş gibi kumpas davalarında kullanılacak kirli bilgi ve belgeler bulunuyor" iddiasını ileri sürdü.

2007 yılında dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan ile Yaşar Büyükanıt Dolmabahçe'de bir araya gelmişti; Büyükanıt, görüşmeyle ilgili olarak "Benimle mezara girecek" demişti.

Uğur Dündar'ın "CHP’li Tuncay Özkan’ın ortaya çıkardığı ürkütücü gerçek" başlığıyla yayımlanan (28 Temmuz 2017) yazısı şöyle:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te dile getirdiği, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın da savcılığa ilettiği “Hava Kuvvetleri'ndeki FETÖ'cü Yapılanmayla”ilgili belge, tarihi önem taşıyor.

Zira Özkan'ın 2007'de dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İlker Başbuğ'a teslim ettiği flash bellekten Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk ve Fuhuş gibi 4 kumpas davası çıkmış bulunuyor!

* * *

Bazı aklı evveller Özkan'a teşekkür edecekleri yerde, ağız birliği etmişçesine “Neden o tarihte savcılığa vermemiş?” diye soruyorlar.

Diyelim ki onların dediğini yapmış ve Atatürkçülüğünden hiç kuşku duymadığı Başbuğ yerine savcılığa gitmiş olsaydı, karşısında kimi bulacaktı?

Halen yurtdışında kaçak olarak yaşayan zalim Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz'ü!..

Öz de belgeyi bir güzel imha ettikten sonra “Gel bakalım Tuncay Özkan” diyerek en önce onu tutuklayacaktı!..

* * *

Peki Orgeneral Başbuğ ne yapmış?

Belgede dile getirilen Hava Kuvvetleri'ndeki Fetullahçı kadrolaşmanın ortaya çıkarılması için Genelkurmay Başkanlığı'nı harekete geçirmiş. Genelkurmay da Hava Kuvveleri'ne havale ederek, soruşturma başlatılmasını sağlamış.

Ancak Hava Kuvvetleri'nde FETÖ'cüler hemen devreye girerek soruşturmayı savsaklamışlar.

* * *

Bundan sonra yaşananlar korku fimlerinden farksız.

Belgenin İlker Başbuğ'un eline geçtiğini öğrenen darbeci Adil Öksüz, “Şimdi mahvolduk! Tüm emeklerimiz boşa gitti” diyerek ağlamış! Paniğe kapılan FETÖ'cü havacılar önce soruşturma ekibinde yer alan bir Atatürkçü generali şantajla etkisiz hale getirmişler. Ardından da dosyayı Akın Öztürk eliyle kapattırmışlar! Meşhur flash bellek silinerek, gereken tüm önlemler alınmış.

Ayrıca kumpas davaları öne çekilmiş ve Tuncay Özkan ile İlker Başbuğ'un cezaevine gönderilecekleri tutuklama dalgaları hızlandırılmış.

* * *

Tuncay Özkan'ın savcılığa teslim ettiği belge, Hava Kuvvetleri soruşturmasında silinen kayıtları içeriyor. Flash bellekte dönemin Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Büyükanıt başta olmak üzere, kilit konumlara yükselecek 86 generalin tasfiyesi ve bazılarının cezaevine gönderilmesini sağlayacak düzmece deliller, alevi subaylara dönük fişlemelerin yanı sıra, Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk ve Fuhuş gibi kumpas davalarında kullanılacak kirli bilgi ve belgeler bulunuyor.

Ayrıca Türk Hava Kuvvetleri'ndeki FETÖ yapılanmasıyla ilgili çok ayrıntılı şemalar, örgütsel dokümanlar ve çetenin kozmik sırları yer alıyor.

* * *

Savcılık tarihi belgeyi geniş bir ekiple ve en ince ayrıntısına varıncaya kadar soruşturuyor.

2007 yılında dosyayı örtbas eden ve içlerinden birinin itirafçı olduğu dört subay ise yargılanıyor.

* * *

2007'den bu tarafa sergilenen inanılmaz ihmaller ve kumpaslar sonucunda yaşanan acı olaylar ise, bir kez daha “Vah ülkem vah” dedirtiyor.