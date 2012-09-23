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Tuncay Özkan'ın kız kardeşi: Abim tecrit altında 38 kilo verdi

Nuran Özkan, Tuncay Özkan’ın 9,5 metrelik hücresinin sağlıksız fiziki koşullarının sürdüğünü söyledi

23 Eylül 2012 17:25

HÜLYA KARABAĞLI-Ankara

Ergenekon davası tutuklusu gazeteci-yazar Tuncay Özkan’ın kız kardeşi Nuran Özkan, mahkemenin 16 duruşmadan men kararını, “9,5 metrekarelik hücrede, tecritte kalmaya devam edecekler. Yaklaşık 2 ay mahkemeye alınmayacaklar” diye değerlendirdi. 

Duruşmaların tutuklu aileleri için önemli olduğuna dikkat çeken Nuran Özkan, “Abimi, salona girerken görüyorduk. Yürüyüşünden nasıl olduğunu anlıyorsunuz. Ben Ankara’dan sadece duruşma için İstanbul’a gidiyorum. Kızı, okul çıkışında babasını görmek için. El salladığımız, gülümsediğimiz, çok kısa bile olsa konuşabildiğimiz yer o salon” dedi.


Bulaşıcı hastalığı olanlar için yapılan hücredeler 


Mahkemenin kararına itirazda bulunacaklarını, ancak olumlu bir sonuç alamayacaklarını düşündüğünü söyleyen Nuran Özkan, abisinin durumunu şöyle özetledi:

“5. yıla giren tutukluluğu var. 6 aydır duruşmalarda söz verilmiyor. Bir buçuk yıldır 9,5 metrekare olan ve daha çok cezaevinde isyan çıkaran, bulaşıcı hastalık taşıyan mahkumlar için düzenlenen özel hücrede tutuluyor. Mustafa Balbay da öyle. Tecritteler.”


'Hala inşaat malzemeleri var'


Nuran Özkan, Tuncay Özkan’ın 9,5 metrelik hücresinin sağlıksız fiziki koşullarının sürdüğünü söyledi. Rutubetin devam ettiğini, ana inşaat tamamlansa da inşaat atıklarının yerde durduklarına dikkat çekti. Özkan, “Abim 38 kilo verdi. Bu koşullarda ne kadar sağlıklı kalabilirse insan” dedi.

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