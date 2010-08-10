-TUNCAY ÖZKAN'IN CEZASININ KALDIRILMA TALEBİNE RET İSTANBUL (A.A) - 10.08.2010 - İkinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanığı gazeteci Tuncay Özkan'ın 5 celse duruşmalara katılmama cezasının kaldırılmasına ilişkin talep reddedildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları yerleşkesinde yapılan duruşmada avukat Celal Ülgen, müvekkili Tuncay Özkan'ın cezasının kaldırılmasıyla ilgili iki sayfalık dilekçeyi mahkemeye sundu. Dilekçede ''Özkan'ın duruşma sırasında ifade ettiği hususların heyete karşı açık veya örtülü hakaret içermediği ve konuşma biçiminin mahkemeye saygısızlık olarak algılanmasının mümkün olmadığı'' belirtildi. Özkan'ın, duruşmanın düzenli olarak yürütülmesini tehlikeye sokacak ısrarı veya direnci olmadığı kaydedilen dilekçede, duruşmalardan men cezasının usule aykırı olduğu ve celse cezasının Özkan'ın savunma hakkını kısıtlayacağı ifade edildi. -LEVENT ERSÖZ- Hastanede tedavi altında bulunan ve duruşmada video konferans yöntemiyle ek savunmasını yapan tutuklu sanık emekli tuğgeneral Levent Ersöz, arama ve el koyma tutanaklarında mülkiyetleri açıkça belirtilmesine rağmen inceleme raporlarında disket ve 25 CD'nin kendisine ait olarak gösterilmesinin, görevlendirilen grubun niyet ve maksadını ortaya koyduğunu ileri sürdü. Ersöz, Cem Uzan'la 21 Ocak 2004'te yaptıkları görüşmeye ilişkin de ''Cem Uzan ne maksatla randevu aldı, esas konu neydi bilmiyordum ve hala da bilmiyorum. Cem Uzan da bu konuyu bizimle paylaşmadı'' diye konuştu. Şener Eruygur'dan ele geçirilen belgeler içerisinde yer alan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun soy ağacıyla ilgili bilgilerin Jandarma Genel Komutanlığında hazırlanmadığının inceleme raporlarından anlaşıldığını ifade eden Ersöz, bu konuda 3 ayrı belge olduğunu söyledi. Ersöz, Eruygur'la yaptığı telefon görüşmelerinin iddianamede ''örgütsel irtibat'' olarak yer aldığını ifade ederek, ''Eski komutanımla görüşmemizin örgütsel hiçbir yönü yoktur'' dedi. Ersöz, dosyadaki her şeyin gerçek dışı ihbarlara ve gizli tanık yalanlarına dayandırıldığını ileri sürdü. Ersöz'ün ek savunmasını tamamlamasının ardından avukatı Zeki Aksoy savunma yapmaya başladı. Bu sırada, duruşma salonundaki ekranda yansıtılan görüntüde hastanedeki Ersöz'ün bir anda bayıldığı görüldü. Ersöz'ün yanında bulunan naip hakim Hüsnü Çalmuk da sanığın rahatsızlandığını söyledi. Bunun üzerine video konferansa son verildi. Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün, tutuklu sanık Tuncay Özkan'ın avukatlarının talebini değerlendirdiklerini ifade ederek, Özkan hakkında verilen 5 celse men cezasında usulsüzlük görülmediğini, bu nedenle talebin reddedildiğini ancak Ersöz'ün çapraz sorgusu sırasında Özkan'ın duruşmada bulunması gerektiğini kaydetti. Duruşma, 12 Ağustos Perşembe gününe ertelendi.