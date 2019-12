'Tuncay Özkan'ın amacı Baykal'ı devirmek'

Ergenekon davasının ikinci iddianamesinde örgütün, CHP'de ilişkide olduğu kişiler aracılığıyla Deniz Baykal'ı devirmeye çalıştı iddia edildi



Soruştuma kapsamında tutuklu bulunan Tuncay Özkan'ın, Deniz Baykal'ı Genel Başkanlık'tan uzaklaştırmak istediği ve bu doğrultuda bazı CHP'liler ile görüşmeler yaptığı iddia edildi. Özkan'ın CHP ve Baykal hakkında ilginç ifadeler kullandığı telefonm görüşmelerinin kayıtları da iddianamede geniş yer buldu.



’O işi martta bitireceğiz’



Tape No: 7815, 09.02.2008 günü saat 00:47’de X Şahsın, Ahmet Tuncay ÖZKAN’ı aramasıyla yapılan görüşmede; Hulki CEVİZOĞLU’nun bir programı ile ilgili yaptıkları görüşmenin devamında X Şahsın “Bu abi bunlar Tuncay ben sana bi şey söyleyeyim mi Türkiye'de en sonda kan akacak abi” dediği, devam eden görüşmede X Şahsın Cumhuriyet Halk Partisini kastederek “Ya Tuncay gözünü seveyim şu Halk... halletmek lazım ya” dediği, Ahmet Tuncay’ın “Yapcaz yapcaz abi Mart’ta o işi bitirecez” dediği, X Şahsın CHP Genel Başkanı Deniz BAYKAL’ı kastederek “Bitmesi lazım abi bu Bay… çekilsin köşesine desin ki kardeş” dediği, Ahmet Tuncay’ın “Abi yok ya bu eşşoğlu eşşek abi dur sen” dediği, X Şahsın “Gider değil mi?” diye sorduğu, Ahmet Tuncay’ın “Gider gider abi sen merak etme biraz daha kalır sonra gider” dediği, X Şahsın “Ben sana bi şey söyleyeyim mi Tuncay ben gazetelerde bi şey okudum yani bana ikinci adamlık verirsen gelirim filan diye bi şey” dediği, Ahmet Tuncay’ın “Yok yok hiç öyle bi şey yok abi,…, Nisan’da parti kuracam abi,…, Bitmiş o CHP'ye” dediği, X Şahsın araya girerek “Ve de bu parti kurulurken de yani ben beklentim hiç bi şeyim gönül yani olmadan sana gelirim yardım ederim kardeş bi şeyin varsa yapalım derim” dediği, Ahmet Tuncay’ın “Birlikte birlikte ne demek abi hep beraber hep beraber olcaz abi,…, Abi sen deli misin ya boş ver Deniz BAYKAL bana yalvardı milletvekili ol diye si..tir git dedik ya boş ver” dediği, X Şahsın “Ama gerçekten çok iyi bir alternatif yaratmak lazım abi Türkiye'de bir rüzgar estirmek lazım bu gençliği toparlamak lazım gençlik darmadağın kardeş peki çok çok” dediği,





Tape No: 7818, 12.02.2008 günü saat 15:15’de X Şahsın, Ahmet Tuncay ÖZKAN’ı aramasıyla yapılan görüşmenin devamında X Şahsın “Siyaset ne yapıyor,…, Parti yapma bence bu halk hareketi yap gel beni dinle böyle daha iyi” dediği, Ahmet Tuncay’ın “Yo yo parti yapacam hiç olur mu ya,…, S..tir kim yapacak a.. koyarım onların ben ya o MHP ile CHP'yi s..ecem ben o MHP ile CHP'den geriyi bırakmayacağım onlar görecekler dünyanın kaç bucak olduğunu şer..sizler” dediği,



’Sen gençlik kolları başkanlarını ayarla bana’



Tape No: 7474, 27.02.2008 günü saat 11:00’da Ahmet Tuncay ÖZKAN’ın, Evrim BAYKARA’yı aramasıyla yapılan görüşmede; Ahmet Tuncay’ın CHP üyesi bir şahsı kastederek ve ona küfürler ederek “Diyormuş ki bu partinin her yerini diyormuş yok ya bana şey benim telefonlarımı arıyor ben açmadım telefonumu,…, Ondan sonra Suat’ı yolladı bana,…, Dedim ki bak Suat önce seni s.kt. sonra bana laf etmeye kalktı Menemen’de biliyorsun,…, Ya bizim Genel Başkan (CHP Genel Başkanı Deniz BAYKAL’ı kastettiği anlaşılmaktadır.) milleti böyle çok zatüre yaptı falan filan diye,…, Ondan sonra senin genel başkanın 70 yaşında ben 40 yaşındayım ibne dedim ya ben ona orda ondan sonra şimdi bu işte bu Türklere seçicekler ama şey yapıyor milliyetçilik yapıyor güya aklı sıra,…, Am.na koyduğumun çocuğu ondan sonra dedim ki bak Evrim’i çizdi” dediği, Evrim’in CHP Genel Sekreteri Önder S..’ı kastederek “Ben gördüm listeyi ben yoktum hakketten Önder gösterdi yanlız yani o i.ne destek olmamış bu puştta yazmamış harbiden” dediği, Ahmet Tuncay’ın Önder S…’ı kastederek “Onun o senin genel sekretere ulaşıp konuşacağını böyle bir sonuç doğacağını hesaplayamadı o,…, Genel sekretere de Önder’e dicez ki genel şeyde Tuncay ÖZKAN’ı Tuncay ÖZKAN la sen...,…, Hadi gel kardeşim bakalım kurultay salonunda hadi sana demiş ki ben çekimser kalırsam,…, Ne olur sence” dediği, Evrim’in onaylayıcı sözler söylediği, Ahmet Tuncay’ın 2008 yılı Nisan ayında yapılan CHP Kurultayında Genel Başkan adayı olan Haluk K…’u kastederek “Haluk konusunda çekimser kalmıcam Tuncay konusunda çekimser kalcan hadi bakalım,…, Mart ayı güzel bir ay O GENEL BAŞKANI SATABİLECEĞİNİ SÖYLEMİŞ sana,…, Bana da söylemişti hatırladınız mı oturdum ben size anlattım,…, Yani demek ki doğru düzgün bir şekilde ilerlemek gerekicek kardeşim,…, KİM BRÜTÜS OLMAK İSTİYORSA ONA BIÇAĞI VERİCEZ” dediği, Evrim’in Önder S..’ı kastederek “Önder şey zaten şaşırmış durumda herif şey diyormuş ya Evrim hiç tahmin etmediğim şekilde dik duruyor diyormuş aa güzel güzel dik duruyorum ben az kaldı şu işi bi bitirelim,…, İlde verdiğimiz sözü bi tutalım Önder’e” dediği, Ahmet Tuncay’ın “Sen şimdi hiç o konuda şey yapma sen senin pozisyonun şey ben dik duran bir adamın kardeşim ne sana ne Tuncay’a yatarım pozisyonu olduğum için şu anda,…, Sen o tavrını sürdür sen sadece dinle şeye mektuba,…, Sen sakin ol SEN ŞU İL GENÇLİK KOLLARI BAŞKANLARINI AYARLA BANA” dediği...