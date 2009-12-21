Tuncay Özkan, suçunu öğrenmek istiyor

T24 - İkinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanıklarından gazeteci Tuncay Özkan, suçunu bilmediğini belirterek, ''Suçumu, delillerini, nerede suç işlediğimi, kimlerle TBMM'yi ortadan kaldırmak istediğimi öğrenmek istiyorum'' dedi.



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada bazı sanık avukatlarının tahliyeye ilişkin taleplerinin ardından tutuklu sanık Tuncay Özkan, sorgu ve savunması için Mahkeme Başkanı Köksal Şengün tarafından sanık kürsüsüne çağrıldı.



Savunma yapması beklenen Tuncay Özkan, talepte bulunarak, daha önceden mahkemeye sunduğu 7 ayrı yazılı dilekçesinde de suçunu bilmediğini, suçunun kendisine söylenmesini istediğini belirtti.



Atatürk tarafından kurulan, ''Kıble'' olarak saydığı TBMM'yi ''Silah ve cebir kullanarak yıkmaya çalıştığının'' iddia edildiğini kaydeden Özkan, ''Halkı, hükümete karşı silahlı isyana sevk ettiğim ileri sürülüyor. Ben AKP karşıtıyım. İktidardan gitmesi için parti ve dernek kurma çalışmalarına katıldım. 1400 konferansa katıldım. Mitinglere katıldım. Şimdi terörist olarak yargılanıyorum. Ancak hakkımdaki suçlamalara ilişkin bana hiçbir delil gösterilmiyor. 'Biz dedik, sen kabul edeceksin' anlayışı olamaz'' diye konuştu.



Telefon görüşmelerinde küfürlü konuşmaları olduğunu kabul eden ancak bu dava ile ne ilgisi olduğunu soran Özkan, suçunun kendisine okunmasını talep etti.



Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Şengün'ün, ''Suçunuz iddianamede belirtildiği gibidir'' sözlerinin ardından Özkan, ''25 Eylül tarihli oturumda bu talebimi mahkeme salonunda sözlü olarak ifade etmiş ve bana yöneltilen suçlamalarla ilgili olarak hakkımda bir tane bile delil olmadığını söylemiş, suçumun okunmasını istemiştim. Mahkemeniz de bu konu hakkında savcılığa süre verilmesini karara bağlamıştı. O tarihten bu tarihe kadar halen bu konuda bir açıklama yapılmadı. Ya hakkımdaki suçlar okunsun ya da hakkımdaki dava düşürülsün'' dedi.



Sanık Özkan'ın bu sözlerinden sonra görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel, 25 Eylül 2009 tarihli duruşmada alınan bu kararın kendilerine ulaşmadığını belirterek, ''Kararın iddia makamına ulaştırılması ve süre verilmesini talep ediyoruz'' dedi.



Özkan, dilekçeyi kendisinin mi vermediğini sorması üzerine Mahkeme Başkanı Köksal, ''Hayır biz göndermemişiz'' şeklinde konuştu.



Takdiri halka ve kamuoyuna bıraktığını belirten Özkan, 26 yıllık gazeteci olduğunu ve hayatını mafya ve yolsuzluklarla mücadeleye adadığını, ancak hiç bir delil olmamasına rağmen şimdi terör örgütü üyesi olmaktan suçlandığını kaydetti.

