Tuncay Özkan: Silivri Cezaevi'nde beni zehirlediler

Ergenekon davası kapsamında Silivri Cezaevi’nde altı yıl tutuklu kalan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın bir kimyasal ve iki ayrı radyoaktif madde ile zehirlendiği iddia edildi. Almanya'da tedavi olan Tuncay Özkan, radyoaktif maddelerin ancak istihbarat servislerinin ulaşabileceği nitelikte olduğunu ve piyasadan temin edilemediğini söyledi. Özkan, kendisine bu zehirin, kapalı ayran kutusuna şırınga edilerek verildiğini ve hukuki mücadele başlatacağını açıkladı.

Cezaevinde rahatsızlanan Özkan, karaciğer ve iç organlarındaki tahribat nedeniyle Almanya'da tedavi olmuş ve Türkiye'ye dönmüştü. Kendisine uygulanan tedavi nedeniyle aylardır evinden çıkamayan Özkan, hiç kimseyle temas etmeden, maskeyle dolaşarak yaşamaya devam ediyor.

Özkan Sözcü'den Başak Kaya'ya yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Şu an iyiyim. Giderek daha iyiye de gidiyorum'' dedi ve şunları söyledi: “Almanya'daki doktorlar tahliller sonucu iki ayrı radyoaktif madde buldu. Bir de böcek ilacı. Doktorlar zehirlerin kapalı ayran kutusuna ve soğanın içine konarak verilmiş olabileceğini söylediler. Organlarımdaki tahribat nedeniyle tedavim sürüyor. Hukukçularla görüşüyorum. Elbette ki hukuk mücadelesi vereceğim. Daha sonra da raporlarımı kamuoyu ile paylaşacağım."