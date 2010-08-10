Tuncay Özkan mahkeme salonundan atıldı

T24 - İkinci Ergenekon davasının 71. duruşmasında bağırarak konuşan Tuncay Özkan'a mahkeme heyeti uyarıda bulundu. "Bana 'darbeci' diyene, 'şerefsiz' derim. 'Faşist' diyene 'köpek' derim" diyerek bağıran Özkan, duruşma salonundan çıkarıldı.



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan salonda görülen davanın bugünkü duruşmasına, gazeteci Tuncay Özkan ve Mustafa Balbay'ın da aralarında bulunduğu 31 tutuklu sanık katıldı.



Duruşmada söz alan ve mahkeme heyetine, ''Bu davayı böyle sürdüremezsiniz'' diyen Özkan, ''Niçin beni burada tutuyorsunuz? Hangi darbeyi yapmışım ben? Hangi general benden emir almış? Ben kime talimat vermişim. Arkamda ordu yok. Bağırmayın demeyin, bağırmak zorundayım. Benim suçum nedir? Neden, 'Balyoz' davasında böyle tutuklama yapılmaz diye insanlar salıveriliyor? Orada mı hukuk yok burada mı? Böyle yargılama olmaz. İnsanları mezbahaya gelmiş danalar, kuzular gibi tutmuşsunuz burada. Arkamda ordu yok diye beni burada tutuyorsunuz. Yeter artık. Ya bana suçumu gösterin ya da bu yargılamayı bitirin. Kurbanlık koyun değilim'' şeklinde yüksek sesle konuştu.





'Açlık grevine başlıyorum'



2 yıldır cezaevinde zulüm altında olduğunu ileri süren Özkan, ''Yatabiliyorsanız gelin koğuşta yatın. Kalem kitap gelmez. Ramazan geldi, gelin iftar yapalım var mısınız? Başkanım burada hukuk mu var? Hangi yasal gerekçeyle ben burada duruyorum. Burada faşizm var, insan hakları ihlali var. Bugünden itibaren açlık grevine başlıyorum. Cuma gününe kadar devam edeceğim. Adalet istiyorum. Gerekirse ölüm orucuna giderim. Ben sizin siyasi duruşunuza göre mi yargılanacağım? Ne ceza verirseniz verin. İdam verseniz de yine kabul etmeyeceğim. Bana 'darbeci' diyene, 'şerefsiz' derim. 'Faşist' diyene 'köpek' derim'' diyerek bağırdı.



Balyoz sanıkları örneğini de veren Özkan, “Onların yargıçları yargıç değil mi, böyle tutuklama olur mu diye karar veriyor" diye bağırarak tepki gösterdi.



Özkan bağırarak devam edince Şengün'ün talimatıyla jandarmalar tarafından salondan çıkarıldı. Özkan’ın, dışarı çıkarıldığı sırada “Bağırırım. Adalet istiyorum" diye bağırmaya devam ettiği görüldü.

"Balbay mı darbe yapmış"

Söz alan tutuklu sanık Mustafa Balbay ise, ilginç açıklama yaptı. Balbay, “Bu ülkenin kuvvet komutanları, ordu komutanları eksik teşebbüste bulunmuş da Mustafa Balbay mı tam teşebbüste bulunmuş, Balbay mı darbe yapmış" diye konuştu.

Ali Balkız ve Kazım Genç müdahil oldu

Bu arada, Mahkeme Başkanı Köksal Şengün, Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Ali Balkız ve Genel Sekreteri Kazım Genç’in ara celsede yaptığı müdahillik taleplerinin kabul edildiğini ifade etti. Balkız ve Genç duruşmada avukatlarıyla birlikte hazır bulundu.

Balkız ve Genç’in adları, davanın tutuklu sanıklarından eski Özel Harekat Dairesi Başkan Vekili İbrahim Şahin’de ele geçirilen suikast listesinde geçiyordu.

Duruşmaya kısa bir ara verildi. Aranın ardından ise tutuklu sanık emekli Tuğgeneral Levent Ersöz’ün video-konferans yöntemiyle çapraz sorgusu yapılacak.

Ersöz’ün sağlık durumunun duruşma salonuna gelmeye elverişli olmaması nedeniyle 28 Nisan’da alınan ara karar gereği tedavi gördüğü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ndeki odasından videokonferans yöntemiyle savunmasının alınmasına karar verilmişti. Savunmasını geçtiğimiz duruşmada tamalayan Ersöz'ün bugün çapraz sorgusu yapılacak.

Ersöz'ün sorgusu sırasında avukatı Filiz Esen, naip hakim Hüsnü Çalmuk ve sağlık ekibi hazır bulunacak.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan salonda görülen davanın bugünkü duruşmasına, gazeteci Tuncay Özkan ve Mustafa Balbay'ın da aralarında bulunduğu 31 tutuklu sanık katıldı.

Tutuklu yargılanan eski Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, eski İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu, emekli Tuğgeneral Levent Ersöz, Ersin Gönenci ve İbrahim Özcan ise duruşmaya gelmedi.

Duruşmada tutuksuz yargılanan Emin Şirin, İlyas Çınar, Sinan Aygün, Hüseyin Keskin ve Muhterem Bağcı hazır bulundu.