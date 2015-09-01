Tuncay Özkan: Kanaltürk bizden gasp edilerek alınmıştır, bizim olduğuna inanıyorum

Kanaltürk’ün eski sahibi ve CHP İstanbul Milletvekili Tuncay Özkan Ankara 7. Sulh Ceza Hâkimliği'nin verdiği kararla Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve polis ekiplerince Koza İpek Grubu'na başlatılan operasyona ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı. Tuncay Özkan, “Ben ağlayanın malı gülene hayır etmez demiştim. Kanaltürk’ün bizim olduğuna inanıyorum. Kanaltürk bizden gasp edilerek alınmıştır" iddiasında bulundu.

Özkan, “Sürmekte olan davalarımız var. Sözleşmenin iptali ve kanalın bana tekrar geri verilmesi için açmış olduğum dava var" dedi.

Tuncay Özkan'ın Twitter paylaşımları şöyle: