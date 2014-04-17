Tuncay Özkan: Hükümet bize güvence versin, Gülen cemaatine karşı birlikte savaşırız

Hükümetin azami tutukluluk süresini 5 yılla sınırlandırmasının ardından Ergenekon davasından tahliye olan gazeteci Tuncay Özkan, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın "paralel yapı" olarak nitelendirdiği Fethullah Gülen cemaatine yönelik operasyon planına ilişkin, “Hükümet bize güvence versin elimizdeki bilgi belgeleri sunacağız, bu çeteye karşı birlikte savaşacağız.” dedi.

Önceki akşam HaberTürk TV’de Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına katılan Özkan, hükümetin kendilerine gerekli güvenceleri vermesi halinde Gülen cemaatine karşı birlikte hareket edebileceklerini açıkladı. Ergenekon davasından tahliye olan bir başka sanık avukat Kemal Kerinçsiz de Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) dilekçe sunarak kendisi hakkında soruşturma yürüten polis, savcı ve hâkimler hakkında suçlamalarda bulundu. Başbakanlık’ın, bu mektubu soruşturulması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na göndermesi dikkat çekti.