Tuncay Özkan hâkimle kavga etti, duruşmaya ara verildi

İkinci "Ergenekon" davasının 3. duruşmasına, Mahkeme Başkanı Köksal Şengün ile tutuklu sanıklardan gazeteci Tuncay Özkan arasında yaşanan tartışma nedeniyle ara verildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, kimlik tespitlerinin ardından sanıklara söz verildi.

Sanık Tuncay Özkan, Danıştay sanıklarından Süleyman Esen'i tahliye eden mahkemeden suçunu öğrenmek istediğini söyledi. Özkan'ın sözlerini, duruşma salonundaki izleyiciler alkışlamaya başladı.

Mahkeme Başkanı Şengün de salonda görevli jandarma ekiplerine seslenerek, sanıkların aileleri dışındaki izleyicilerin dışarı çıkarılmasını istedi.

Yerinden kalkan Tuncay Özkan, bu duruma itiraz etti. Şengün ile Özkan arasında sözlü tartışma yaşandı. Başkan Şengün, Özkan'a dışarı çıkmasını söyledi.

Tartışma devam edince Özkan'ın yerine oturmasını isteyen Şengün, "Burası alkış yeri değil. Tansiyonu yükseltmek kimseye fayda sağlamaz. Lütfen oturur musunuz? Bu sergilediğiniz tavır doğru değil" dedi.

Başkan Köksal Şengün, Tuncay Özkan'ın konuşmaya devam etmesi üzerine duruşmaya ara verdi.

Yalçın Küçük'ün kalpak talebi

Kırmızı fuları ve elinde kalpağı ile duruşma salonundaki yerini alan tutuksuz sanık Yalçın Küçük, kimlik tespitinden önce Türk geleneklerine uygun olduğunu, TBMM'nin bile takılmasında sakınca görmediğini ve bir şapka olmadığını ifade ettiği kalpağı giymek istediğini söyledi.

Küçük, Mahkeme Başkanı Köksal Şengün'den "İzniniz olursa giyerek, size olan saygımı da ifade ederek konuşmak istiyorum. İzin verirseniz takacağım, olmazsa takmayacağım" dedi.

Şengün'ün "Giymezseniz daha uygun olur" demesi üzerine Küçük, kalpağını giymeden soruları yanıtlamaya başladı. Yalçın Küçük, doğum tarihini soran Şengün'e "1938" diyerek yanıt verdi. Şengün'ün "kayıtlarda 01.07 geçiyor" demesi üzerine Küçük, "Çok doğru değil, benim kayıtlarım öyle değil" dedi.

Şu anda bekar sayıldığını, 2 çocuk babası ve üniversite mezunu olduğunu belirten Küçük, mesleğinin ne olduğunun sorulması üzerine elindeki 1959 tarihli Yeni Sabah Gazetesini de göstererek şöyle konuştu:

"İşte bu gazetede birinci sayfada yer alıyorum. 50 yıldır mahkemelerde huzura çıkarım. Birinci mesleğim savunma yapmaktır, yargılanmaktır. Zaman zaman bunları kitap haline getiririm. Onun dışında hapse girerim. Onun dışında zaman zaman üniversitede ders veririm."

Yalçın Küçük, aylık gelirinin ne olduğunun sorulması üzerine "Emekli maaşım var. Onun dışında çok iyi kazanan bir yazarım. Ama son zamanlarda mevcut siyasal iktidar yayınevime baskı yaptığı için eskisi kadar kazanamıyorum" diye konuştu.

Şahin'in işitme sorunu

Tutuklu sanıklardan eski Özel Harekat Dairesi Başkanvekili İbrahim Şahin'in kimlik tespitine sıra geldiğinde yanında oturan tutuklu sanık söz alarak, Şahin'in kulak rahatsızlığından dolayı duyamadığını, işitme cihazı da yanında olmadığı için yardımcı olmak istediğini söyledi.

Heyet Başkanı Şengün, Şahin'e avukatının yardımcı olmasını istedi. İbrahim Şahin'in avukatı Rukiye Kibar'ın, müvekkili ile duymadığı için anlaşamadığını ifade etmesi üzerine Başkan Şengün, avukata "O zaman nasıl anlaşıyorsunuz? Yazarak mı?" sorusunu yöneltti. Kibar da yazarak anlaştıklarını kaydetti.

Daha sonra İbrahim Şahin, elindeki kağıtta yazılı olan kimlik bilgilerini okumaya başladı. Başkan Şengün, Şahin'e "Konuşamıyor musun?", "Beni duymuyor musun?" sorularını yöneltti. Şahin ise duymadığını gösterir şekilde kağıdı okumaya devam etti. Bunun üzerine Başkan Şengün, Şahin'e eliyle işaret ederek oturmasını istedi.

İddianameden:

Eruygur ve Tolon için ağırlaştırılmış müebbet istemi

İstanbul Cumhuriyet Savcıları tarafından hazırlanan 1909 sayfalık ikinci iddianame, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince 25 Mart 2009 tarihinde kabul edildi.

İddianamede, tutuklandıktan 2,5 ay sonra sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen emekli Orgeneral Mehmet Şener Eruygur ile yine tutuklandıktan 7 ay sonra tahliye edilen emekli Orgeneral Hurşit Tolon'un, "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "yargıç üzerinde nüfuz kullanmak", "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etmek, amacı dışında kullanmak, hile ile almak, çalmak", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyana tahrik etmek", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek", "tasarlayarak kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek", "patlayıcı madde bulundurmak", "kişilerin hayatı, sağlığı veya mal varlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etmek veya patlayıcı madde kullanmak", "mala zarar vermek" ve "yasaklanan bilgileri temin etmek" suçlarını işledikleri öne sürülüyor.

"Örgütün üst düzey yöneticisi olmak"la suçlandıkları için Danıştay saldırısı ve Cumhuriyet gazetesinin bombalanması eylemlerinden de sorumlu tutulan sanıklardan Eruygur'un 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 142 ile 246 yıl arasında hapsi, Tolon'un da 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 129 ile 219 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

11 sanığa daha ağırlaştırılmış müebbet istemi

İddianamede, tutuklu sanıklar emekli Tuğgeneral Levent Ersöz ve emekli Albay Hasan Atilla Uğur'un da "silahlı terör örgütü yönetmek", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek", "pek az sayıda mermi bulundurmak veya taşımak", "bir adet ateşli silah ve mutat sayıda mermi bulundurmak", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyana tahrik etmek", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 39 ile 66 yıl arasında hapisleri talep ediliyor.

İddianamede, tutuklu sanıklardan Mustafa Ali Balbay, Ahmet Tuncay Özkan, Durmuş Ali Özoğlu, İbrahim Özcan, Kemal Aydın, Neriman Aydın ile tutuksuz sanık ATO Başkanı Sinan Aygün'ün de benzer suçlardan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 16 yıldan 80 yıla kadar hapisleri isteniyor.

Hakkında yakalama kararı bulunan eski milletvekili Turhan Çömez'in "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından bir kez ağırlaştırılmış müebbet ve 7,5 ile 15 yıl arasında hapsi istenen iddianamede, tutuklu sanık Birol Başaran'ın da benzer suçlardan bir kez ağırlaştırılmış müebbet ve 30 ile 45 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

İddianamede, tutuklu sanıklardan Adil Serdar Saçan, Gürbüz Çapan, Emcet Olcaytu, Muzaffer Öztürk, Osman Gürbüz, Hamza Demir, Süleyman Solmaz, Mehmet Ali Çelebi ve Hüseyin Keskin ile tutuksuz sanıklardan Arif Doğan, Ertaç Giray, İlker Güven, Yüksel Dilsiz, Tunç Akkoç, Noyan Çalıkuşu, Muhammed Murat Avar, Siyami Yalçın, Ferda Paksüt, Ufuk Mehmet Büyükçelebi, Mahir Akkar, Levent Temiz, Barbaros Hayrettin Altıntaş, Erol Mütercimler, Emin Şirin, Hakan Şanlı, Halis Yavuz Işıklar, Tanju Güvendiren, Adnan Türkkan, Mesut Özcan, Hüseyin Nazlıkul, Adnan Bulut, Merdan Yanardağ, Murat Ağırel, Selim Utku Gümrükçü, Evrim Baykara, Fatma Sibel Yüksek, Eren Mumcu, Önder Koç, Hasan Hüseyin Uçar, Yaşar Tozkoparan, Doğukan Yorulmaz, Hatice Bahtiyar ve Ercüment Ovalı'nın 7,5 ile 50 yıl arasında hapisleri isteniyor.

Ceza istemleri

Mahkemece kabul edilen 1454 sayfalık üçüncü "Ergenekon" iddianamesinde de tutuklu sanıklar Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal ve eski İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu, eski Özel Harekat Dairesi Başkanvekili İbrahim Şahin, Yarbay Mustafa Dönmez ve Mustafa Koç ile tutuksuz sanıklar eski 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rıza Ferit Bernay, eski Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Abbas Yurtkuran, eski Genelkurmay Adli Müşaviri emekli Tümgeneral Muhittin Erdal Şenel, gazeteci-yazar Yalçın Küçük ve İstanbul Üniversitesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Erol Manisalı ve Cihandar Hasanhanoğlu'nun "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Hilmioğlu'nun ayrıca "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek" suçlarından da 8 ile 20 yıl arasında hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, Bernay, Yurtkuran, Koç, Hasanhanoğlu, Manisalı, Dönmez ve eski Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Mustafa Özbek'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan da 7,5 ile 15'er yıl, Prof. Dr. Haberal, Şenel, Şahin ve Küçük'ün "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 15 ile 22,5'ar yıl arasında hapis cezasına çarptırılması öngörülüyor.

İddianamede, Şahin, Küçük, Dönmez, Manisalı ve Özbek'in ayrıca "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme", "devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etme", "açıklanması yasaklanan gizli bilgileri temin etme", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından 8 ile 91 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Tutuklu sanık emekli Albay Mustafa Levent Göktaş'ın "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme", "özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etme", "devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etme", "açıklanması yasaklanan gizli bilgileri temin etme", "özel hayatın gizliliğini ihlal etme", "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma, çalma", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetme" suçlarından 34 ile 63 yıl arasında hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, tutuksuz sanık Engin Aydın'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 ile 15 yıl, avukat Hüseyin Buzoğlu'nun da "silahlı terör örgütüne üye olmak" ile çeşitli suçlardan 25 ile 59 yıl arasında hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Tutuklu sanık Cengiz Köylü'nün "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 15 ile 22,5 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması öngörülen iddianamede, tutuksuz sanık eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz'ün "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme", tutuksuz sanıklar eski MGK Genel Sekreteri emekli Orgeneral Tuncer Kılınç ve emekli Orgeneral Münür Kemal Yavuz'un "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından 12 ile 49'ar yıl arasında hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

İddianamede, tutuklu sanıklar Hasan Ataman Yıldırım, Fatma Cengiz, Ayhan Atabek, Servet Kaynak, Yaşar Oğuz Şahin, Kemalettin Balcı, Zerrar Atik, Murat Çavdar, Bülent Güngördü, Ersin Gönenci, Oğuz Bulut, Fahri Süslü, Mehmet Dalagan, Kenan Temur, Taylan Özgür Kırmızı, Muhammed Sarıkaya, Murat Eke, Emre Baltacı, İlhan Bulayır, Cihan Arık, Ali Oktay Şahbaz, Onur Özdemir, Melih Yüksel, Mehmet Koral, Hüdayi Ünlüer, Oğuzhan Sağıroğlu ve Fahri Kepek ile tutuksuz sanıklar Erbay Çolakoğlu, Hüseyin Vural Vural, İlyas Çınar, Ünal İnanç, Muhterem Bağcı ve Erdal Şahin'in de "silahlı terör örgütüne üye olma", "örgüte bilerek isteyerek yardım etme", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma", "devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etme", "açıklanması yasaklanan gizli bilgileri temin etme" ve "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetme" suçlarından 7,5 yıldan az olmamak üzere çeşitli hapis cezalarına çarptırılmaları talep ediliyor.