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Tuncay Özkan, flash belleğin kendisine nasıl ulaştığını anlattı

"Ben hücrede ölseydim bile bu belgeler açıklanacaktı"

09 Ağustos 2017 16:48

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, savcıya teslim ettiği flash bellek olayının perde arkasını tüm ayrıntılarıyla canlı yayında anlattı.

Özkan, İzmir’deki 'Cumhuriyet mitingiyle" ilgili bir toplantıdan dönerken tanımadığı bir kişinin yaklaştığını ve “Elimizde çok müthiş bir flash bellek var. Bu bellekte de kodlar var. Açık olanlar gösteriyor ki bu ordu içindeki Fethullah Gülen örgütlenmesi” dediğini aktardı.

Flash belleği almak için Sürmeli Otel’in önünde buluştuklarını söyleyen Özkan, “Bana verdi ve gitti. Kim olduğunu bilmiyorum. Bu flash belleği İzmir imamı spor yaparken düşürüyor. Şahıs alıyor ve kime götürelim diye konuşuyorlar.” ifadesini kullandı.

"Flash belleği İlker Başbuğ'a teslim ettim"

Flash belleğin kendisinden önce Ege Ordu Komutanlığı’na götürüldüğünü öğrendiklerini anlatan Özkan, kendisinin ise belleği dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı İlker Başbuğ’a teslim ettiğini söyledi. Özkan, flash bellekteki dosyalarda TSK mensuplarının Alevi, Kürt, solcu olarak fişlendiğini aktardı.

Özkan, “Ben hücrede ölseydim bu belgeleri Barış Terkoğlu açıklayacaktı. Ona kime teslim edeceğini, ne yapacağını vasiyet etmiştim. Bir gazeteci grubu toplanıp belgeleri isterlerse Türkiye’nin aydınlanması için bu belgeleri teslim ederim” dedi.

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