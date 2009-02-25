Tuncay Özkan da dinlemiş

Ergenekon tutuklusu Tuncay Özkan'ın evinde ele geçirlen belge ve kasetler kurduğu dinleme ağını ortaya çıkardı.



Ergenekon soruşturmasının 23 Eylül 2008'de yapılan 9. dalga operasyonunda eski emniyet müdürü Adil Serdar Saçan ve Gürbüz Çapan'la birlikte tutuklanan gazeteci Tuncay Özkan'ın evinde ele geçirilen kasetler ve belgeler, ünlü bir restorana kurduğu dinleme ağını ortaya çıkardı.



Yeni Şafak gazetesinin haberine göre; Özkan'ın Kanal D'nin başında olduğu 1996-2002 yılları arasında İstanbul Boğaz'da bulunan ünlü bir balık restoranında dinleme ağı kurduğu anlaşıldı. Üst düzey bürokratlar, işadamları, medya patronları ve ünlü gazetecilerin gittiği restoranda VIP müşteriler için ayrılan masadaki çiçek saksısına 'böcek' diye tabir edilen dinleme cihazı yerleştiren Özkan, Hürriyet Gazetesi Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök'ün de aralarında bulunduğu birçok önemli ismin görüşmelerini bu yolla kaydetti.



Şef garsonla anlaştı



Gazeteci Tuncay Özkan'ın ünlü sanatçılar Tarkan, Yılmaz Erdoğan, Mustafa Sandal, Sibel Can, Hülya Avşar, Cem Yılmaz ile Dinç Bilgin, Adnan Polat gibi tanınmış işadamları ve üst düzey bürokratların gittiği restorantın şef garsonunuyla para karşılığı anlaştığı ileri sürüldü. Tuncay Özkan'ın şef garson aracılığı ile VIP müşterilere ayrılan masadaki saksıya dinleme cihazı yerleştirdiği iddia edildi.



İstihbaratçı şüphelendi kulak deşifre oldu



İddiaya göre, restoranın müdavimi önemli bir istihbaratçının şikâyeti üzerine dinleme skandalı ortaya çıktı. Restorana her gelişinden birkaç dakika sonra gazeteci Tuncay Özkan'ın da mekâna girmesinden şüphelenen istihbaratçının talimatıyla, ekipler restoranda arama yaptı. VIP müşterilerin ağırlandığı masadaki saksının içinde 'böcek' bulan istihbarat ekipleri restoranın çalışanlarını sorgulayınca Özkan'a bağlı çalışan şef garson deşifre oldu. Garsonun işine son verildi. Olay, Tuncay Özkan'ın çalıştığı Doğan Grubu'nda da duyuldu.



Skandal ipleri kopardı



Dinleme skandalının patlak vermesiyle, Hürriyet Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök ve Doğan Grubu'nun üst düzey yöneticilerinin restorandaki görüşmelerinin de Özkan tarafından dinlendiği anlaşıldı. Doğan Grubu'nda panik yaşanmasına neden olan dinleme skandalının, Özkan'ın grupla arasındaki ipleri de kopardığı iddia edildi.

Özkan skandaldan sonra Kanal D Yayın Yönetmenliği'nden ayrılarak 2002 Temmuzu'nda Mehmet Emin Karamehmet'in Çukurova Grubu'na Medya Grup Başkanı olarak geçti.



Evinden dinleme kayıtları çıktı



Özkan'ın Ergenekon kapsamında evinde yapılan aramalarda önemli işadamı, gazeteci, siyasetçiye ait dinleme kayıtlarının ele geçirildiği ileri sürüldü. Özkan'da ele geçirilen belge ve kasetler ile dinlemeye takılan telefon görüşmelerinden dinleme yapılan mekânlardan birinin de söz konusu ünlü restoran olduğu anlaşıldı.



Önce röportaj yaptı sonra para istedi



Tuncay Özkan'ın Çukurova Grubu'ndan ayrıldıktan sonra kurduğu Kanaltürk için kumarhaneler kralı olarak bilinen Sudi Özkan'dan para aldığı ileri sürüldü. Özkan, Sudi Özkan'ın Karayipler'deki kumarhanesine gazetecileri davet etmesini günlerce köşesinden “Türkiye'de kumarı meşrulaştırmak için atağa geçtiler” diyerek eleştirmişti.



Kumara karşı kamuoyu oluşturan Özkan'ın amacına ulaşmış, gazeteciler davete katılmayacaklarını açıklamıştı. Ancak Tuncay Özkan'ın Karayipler'de Sudi Özkan'la buluştuğu ortaya çıkmıştı. Özkan buluşmayı izah ederken bilet parası ve masraflarını kendisinin karşıladığını iddia etmişti.



Özkan, kumarhaneler kralı Sudi Özkan'la yaptığı röportajı da Kanal D'de yayınlamıştı. Bu röportajdan sonra ikilinin yakınlaşması dikkat çekmişti. Tuncay Özkan'ın bu yakınlaşmayı kullanarak Kanaltürk'ü kurarken Sudi Özkan'dan yüklü miktarda para aldığı iddia edildi.



Restoranda görüşme anında internette



Tuncay Özkan'ın böcek yerleştirdiği balıkevinde, iki özel konuğu ile yemek yiyen Hürriyet Gazetesi Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök'ün burada yaptığı konuşma bir internet sitesinde dakikalar sonra yayınlanmıştı. O dönemde Özkök'ün konuşmasının internet sitelerine nasıl düştüğünün sırrı anlaşılamamıştı.

