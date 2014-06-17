Tuncay Özkan CHP rozetini taktı

Geçtiğimiz günlerde siyasi hayatına CHP'de devam edeceğini açıklayan Tuncay Özkan, CHP Grup Toplantısı'nda CHP rozeti taktı.

Ergenekon Davası'ndan tahliye olan Tuncay Özkan CHP'ye katılırken, Kılıçdaroğlu grup toplantısının başında kürsüde Tuncay Özkan'ın CHP rozetini taktı. Özkan rozetinin takılmasının ardından şu konuşmayı yaptı:

"Ben aslında baba ocağındayım. Beni bu ev sahipliğinde kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Türkiye'nin bu zor döneminde ben de ağzımdaki bir damla suyla Türkiye'nin yangınını söndürmede sizlerle birlikte olurum."

Kılıçdaroğlu da Özkan için, "Tuncay Özkan Türkiye'de demokrasinin güçlenmesi için bedel ödeyen birisi. Bedel ödeyenlerin başımız üzerinde yeri var. Ona ve arkadaşlarına tekrar hoşgeldiniz diyorum" ifadesini kullandı.