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Tuncay Özkan CHP İngiltere Birliği‘nde  Cumhuriyetin 94. yaşını kutladı

Celal Sönmez / Londra, 29 Ekim (DHA) – Londra’nın Bridport Road bölgesinde bulunan CHP İngiltere Birliğinde Cumhuriyet’in 94

29 Ekim 2017 23:01

Celal Sönmez / Londra, 29 Ekim (DHA) – Londra’nın Bridport Road bölgesinde bulunan CHP İngiltere Birliğinde Cumhuriyet’in 94. yılının kutlandığı toplantıda konuşan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, “Çok büyük bir güç, çok büyük bir enerjiyle gelmekteyiz.” dedi.
Toplantının açılış konuşmasını yapan CHP İngiltere Birliği Başkanı Hasan Dikme, “Tarihimizin en büyük çağdaşlaşma hamlesi olan cumhuriyet getirmiş olduğu yenilikler sayesinde Türk halkının ufkunu genişleterek, sosyal siyasal ve ekonomik yaşantıyı yükselterek sınıf atlatmıştır” dedi.
İlhan Selçuk’un cumhuriyetle ilgili bir yazısını okuyan Özkan, “Barışın kutsallığına inanıyoruz, ne kimsenin bir tek çakıl taşında gözümüz var, ne bir art niyetimiz var ne de onlarla ilgili bir politikamız var ne de kimsenin bizim çakıl taşımıza el koymasına izin veririz.” dedi.
Türkiyenin maden zengini olmadığını söyleyen Özkan, “Doğayı koruyalım, Kaz Dağlarının altında altına varsa çıkarma, Kaz Dağlarının üstü daha değerli. O bizim çocuklarımızın emaneti.” dedi.

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