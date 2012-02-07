Tuncay Özilhan'dan yerli otomobil işareti

T24 - Anadolu Holding İcra Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, yerli otomobil fikrinin mümkün olduğunu belirterek, yerli otomobil üretilmesi konusunda ortaya çıkacak ciddi oluşumların içinde olabileceklerini söyledi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl katıldığı TÜSİAD Genel Kurulunda ''Bütün babalar burada artık şu yerli otomobil işini halledin'' sözleriyle başlayan, sonraki aylarda ''Bir babayiğit çıkar yerli otomobili yapar'' konuşmasıyla devam eden yerli otomobil fikrine Anadolu Holding de sıcak bakıyor.



Anadolu Holding İcra Kurulu Başkanı Özilhan, Türkiye'nin artık birçok alanda olduğu gibi otomotivde de kendi markalarını yaratması gerektiğini savunarak, bu konuda kamuoyunda beklentinin yüksek olduğunu söyledi.



Yerli otomobil konusunun milli bir davaya dönüşmeye başladığını ifade eden Özilhan, yerli otomobil projesinin hayata geçmesinde girişimcilerin çabaları kadar devleti teşvik ve desteğinin de önemli olduğunu vurguladı.



Üretildikleri ülkelerle özdeşleşen birçok markanın kuruluşunda devlet desteğinin olduğunu ve bu destekler sayesinde bu markaların bugünlere geldiğini dile getiren Tuncay Özilhan, ''Devlet gereken desteği verirse bir değil birkaç yerli marka ortaya çıkabilir. Çünkü Türkiye bu konuda hem üretim hem de pazarlama konusunda gerekli alt yapıya sahip. Türkiye zaten otomobil de kamyon da otobüs de üretiyor. Burada yapmamız gereken adıyla, tasarımıyla ve birçok parçasıyla bir marka yaratmak. Devlet ve özel sektör el ele verirse bu da mümkün olur'' diye konuştu.

'Büyüyen Türkiye'nin markası olmalı'



Koç Grubunun yerli otomobil için niyet bildirmesinin yerli otomobilin üretilmesi için önemli bir adım olduğunu belirten Özilhan, ilk başlarda yüzde yüz yerli otomobilin üretilmesinin zor olduğunu ama belli bir zamanın ardından bunun mümkün olacağını dile getirdi.



Özilhan, grup bünyelerinde Isuzu, Kia, Lada ve Geely markaların Türkiye distribütörlüklerini yaptıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:



''Grup olarak otomobil üretimi yapmıyoruz, ama uzun yıllardır otomotivin içinde olduğumuz için sektörün girdilerini çıktılarını çok iyi biliyoruz. Bundan dolayı da yerli otomobil fikrine uzak değiliz. Ben yerli otomobilin her zaman yapılabileceğini düşünenlerdenim. Bu konuda ciddi bir oluşum gerçekleşirse biz de bunun içinde olabiliriz. Ekonomisi her geçen gün büyüyen Türkiye'nin otomobilde de kendi markasına sahip olması artık gerekli.''





